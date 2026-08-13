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Dva braka s muškarcima, dva sa ženama: Bivša 18+ glumica Jenna Jameson opet se udala

Piše 24sata,
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Dva braka s muškarcima, dva sa ženama: Bivša 18+ glumica Jenna Jameson opet se udala
Foto: Instagram
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Jenna Jameson, koja je sada poduzetnica, i Milagros Mil R. Ocampo, koja je glasovna glumica, zajedno su od ožujka prošle godine

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Bivša pornoglumica udala se u srpnju za svoju partnericu Milagros Mil R. Ocampo, javlja TMZ. Jenna Jameson i Ocampo vjenčale su se na Floridi, nakon godinu i pol dana veze. Jenna, koja je sada poduzetnica, i Ocampo, koja je glasovna glumica, zajedno su od ožujka prošle godine kada je je Jameson podnijela zahtjev za razvod od bivše partnerice Jessi Lawless. Jenna i Jessi vjenčale su se u svibnju 2023., ali su se razišle manje od godinu dana kasnije, u travnju 2024. 

U zahtjevu za poništenje braka Jessi je tvrdila da je Jenna u brak ušla pod lažnim izgovorima, između ostalog obećavši da nema dugova. No Jessi tvrdi da je Jenna ta koja je skrivala financijske probleme, odnosno da ima 500.000 dolara poreznog duga. Također je navela da se Jenna obvezala ostati trijezna, ali da svoje obećanje nije održala.

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- Pronašla sam osobu s kojom sam doista uvijek trebala biti. Razmišljala sam o tome zašto sam izlazila s muškarcima ili se udavala za njih. Sebično je i loše to reći, ali mislim da su moja pokretačka snaga bila djeca. A sad kad sam se stvarno pronašla, jednostavno prihvaćam sve što osjećam u sebi i ne guram sve u vodu - rekla je Jameson u intervjuu za People nakon vjenčanja za Jessi. 

Jenna iza sebe ima i dva braka, ali s muškarcima. Prvi je trajao od 1996. do 2001. godine s pornoglumcem Bradom Armstrongom, a drugi od 2003. do 2007. također s pornoglumcem Jayom Grdinom koji je porijeklom Hrvat. Blizance je dobila s bivšim partnerom, UFC borcem Titom Ortizom, a kćer Batel Lu rodila je 2017. godine. Otac je njen bivši zaručnik Lior Bitton.

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On joj je bio najveća podrška nakon što je otkrila da boluje od Guillain-Barreovog sindroma, rijetkog neurološkog poremećaja kod kojeg imunološki sustav oštećuje živce, što može dovesti do mišićne utrnulosti pa i do paralize. Jenna jedno vrijeme nije mogla hodati, a zbog nakupljenih kilograma je morala krenuti i na dijetu.

Jenna je poznata po biznisu za odrasle u koji je ušla 1993. i počela zarađivati ozbiljan novac. Prije ulaska u 18+ industriju, radila je kao striptizeta. Radila je i kao 'WebCam' model te zaradila milijune dolara u svojoj karijeri. Danas se bavi poduzetništvom i digitalnim projektima. Lansirala je i vlastitog AI 'digitalnog blizanca', koji obožavateljima omogućuje interaktivnu komunikaciju s virtualnom verzijom bivše zvijezde filmova za odrasle. Jenna tvrdi da je njezin AI projekt već u prvom tjednu nadmašio rekorde zarade koje su prethodno držale Katie Price i Kerry Katona.

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