Dva 'Savršena' nadaju se kako će pronaći ljubav. A je li među kandidatkinjama ona prava? Jedna od njih rekla je kako konkurencija za nju ne postoji...
Dva 'Gospodina Savršena' su upoznali kandidatkinje: 'Puno toga očekujem od ovog showa'
Krenula je nova sezona reality showa Gospodin Savršeni. Avanture na Kreti gledatelji mogu od danas pratiti na Voyu, dok će na RTL-u krenuti uskoro. U prvoj je epizodi voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta.
- Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena - rekao je Vargek, pa predstavio Karla Godeca i Petra Rašića. Oni su ispričali svoje životne priče, a zatim i otkrili što očekuju od ove romantične avanture, navodi Net.hr.
- Volio bih naći nekoga s kime ću biti do kraja svog života. Očekujem puno toga u showu, jako sam uzbuđen! Ako dođe netko pravi za mene, naravno da sam se spreman skrasiti - rekao je Karlo koji nije skrivao suze dok se prisjećao velike obiteljske tragedije koja mu je obilježila život.
Petar je istaknuo kako vjeruje da postoji prava osoba za njega. 'Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš. Trudit ću se s djevojkama biti što iskreniji, spontaniji i duhovitiji', rekao je. Nakon što su se predstavili, Vargek im je rekao kako odmah slijedi upoznavanje s djevojkama, i to na prvim spojevima, a nakon susreta morat će donijeti ne baš tako lagane odluke - i to odmah na licu mjesta.
Osim 'Savršenih', predstavile su se i djevojke.
- Nemam konkurenciju, nisam ni znala da postoji! Mislim, pogledaj me - rekla je jedna od njih, dok je druga istaknula kako 'voli dominirati' i da će od Savršenog 'uzeti sve, a ne samo ružu'.
Prve susrete obilježili su leptirići u trbuhu, šok i jedno poznato lice koje Gospodin Savršeni nije nimalo očekivao, bizarna pitanja, ali i brojne fizičke aktivnosti, ali nije prošlo sve tako glatko...
