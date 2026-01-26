Obavijesti

Show

Komentari 0
KRENULA NOVA SEZONA

Dva 'Gospodina Savršena' su upoznali kandidatkinje: 'Puno toga očekujem od ovog showa'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dva 'Gospodina Savršena' su upoznali kandidatkinje: 'Puno toga očekujem od ovog showa'
2
Foto: rtl

Dva 'Savršena' nadaju se kako će pronaći ljubav. A je li među kandidatkinjama ona prava? Jedna od njih rekla je kako konkurencija za nju ne postoji...

Admiral

Krenula je nova sezona reality showa Gospodin Savršeni. Avanture na Kreti gledatelji mogu od danas pratiti na Voyu, dok će na RTL-u krenuti uskoro. U prvoj je epizodi voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta. 

- Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena - rekao je Vargek, pa predstavio Karla Godeca i Petra Rašića. Oni su ispričali svoje životne priče, a zatim i otkrili što očekuju od ove romantične avanture, navodi Net.hr

BIVŠI NATJECATELJI Gdje su danas 'Savršeni' frajeri: Šime uživa s Majom, Goran s Hanom, a Mijo je postao otac...
Gdje su danas 'Savršeni' frajeri: Šime uživa s Majom, Goran s Hanom, a Mijo je postao otac...

- Volio bih naći nekoga s kime ću biti do kraja svog života. Očekujem puno toga u showu, jako sam uzbuđen! Ako dođe netko pravi za mene, naravno da sam se spreman skrasiti - rekao je Karlo koji nije skrivao suze dok se prisjećao velike obiteljske tragedije koja mu je obilježila život. 

Foto: rtl

Petar je istaknuo kako vjeruje da postoji prava osoba za njega. 'Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš. Trudit ću se s djevojkama biti što iskreniji, spontaniji i duhovitiji', rekao je. Nakon što su se predstavili, Vargek im je rekao kako odmah slijedi upoznavanje s djevojkama, i to na prvim spojevima, a nakon susreta morat će donijeti ne baš tako lagane odluke - i to odmah na licu mjesta. 

RASTE UZBUĐENJE Ljubav pod kretskim suncem: 5. sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo
Ljubav pod kretskim suncem: 5. sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo

Osim 'Savršenih', predstavile su se i djevojke. 

Foto: rtl

- Nemam konkurenciju, nisam ni znala da postoji! Mislim, pogledaj me - rekla je jedna od njih, dok je druga istaknula kako 'voli dominirati' i da će od Savršenog 'uzeti sve, a ne samo ružu'. 

GLASAJTE ANKETA Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?
ANKETA Tko vam je najzgodniji 'Gospodin Savršeni' ikad?

Prve susrete obilježili su leptirići u trbuhu, šok i jedno poznato lice koje Gospodin Savršeni nije nimalo očekivao, bizarna pitanja, ali i brojne fizičke aktivnosti, ali nije prošlo sve tako glatko... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica
LJEPOTA KOJA JE ZABOLJELA

FOTO Zavela 'Savršenog' Tonija, a onda prošla pakao radi filera: Ovako danas izgleda Stankica

Gledatelji su je upoznali u trećoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila srce glavnog junaka Tonija Šćulca. No život Stankice Stojanović nakon realityja nije bio bajka
Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'
50 GODINA FILMA

Draga iz kultnog filma 'Vlak u snijegu' za 24sata: 'Moja djeca nisu mogla gledati da patim...'

Gordana Subotičanec, koja je u filmu ‘Vlak u snijegu’ prije pola stoljeća glumila Dragu, otkriva nam da nijedno od njezinih četvero djece nikad nije pogledalo film do kraja
Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona
POLJUPCI I ZAGRLJAJI

Evo tko je nova misteriozna djevojka Dagura Sigurdssona

Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku, a tu pobjedu je proslavio i izbornik Dagur Sigurdsson. I to sa zagrljajima i poljupcima. Misteriozna dama ga je podržavala s tribina...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026