Dva 'Gospodina Savršena' su upoznali kandidatkinje: 'Puno toga očekujem od ovog showa'

Krenula je nova sezona reality showa Gospodin Savršeni. Avanture na Kreti gledatelji mogu od danas pratiti na Voyu, dok će na RTL-u krenuti uskoro. U prvoj je epizodi voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta.

- Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena - rekao je Vargek, pa predstavio Karla Godeca i Petra Rašića. Oni su ispričali svoje životne priče, a zatim i otkrili što očekuju od ove romantične avanture, navodi Net.hr.

- Volio bih naći nekoga s kime ću biti do kraja svog života. Očekujem puno toga u showu, jako sam uzbuđen! Ako dođe netko pravi za mene, naravno da sam se spreman skrasiti - rekao je Karlo koji nije skrivao suze dok se prisjećao velike obiteljske tragedije koja mu je obilježila život.

Foto: rtl

Petar je istaknuo kako vjeruje da postoji prava osoba za njega. 'Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš. Trudit ću se s djevojkama biti što iskreniji, spontaniji i duhovitiji', rekao je. Nakon što su se predstavili, Vargek im je rekao kako odmah slijedi upoznavanje s djevojkama, i to na prvim spojevima, a nakon susreta morat će donijeti ne baš tako lagane odluke - i to odmah na licu mjesta.

Osim 'Savršenih', predstavile su se i djevojke.

Foto: rtl

- Nemam konkurenciju, nisam ni znala da postoji! Mislim, pogledaj me - rekla je jedna od njih, dok je druga istaknula kako 'voli dominirati' i da će od Savršenog 'uzeti sve, a ne samo ružu'.

Prve susrete obilježili su leptirići u trbuhu, šok i jedno poznato lice koje Gospodin Savršeni nije nimalo očekivao, bizarna pitanja, ali i brojne fizičke aktivnosti, ali nije prošlo sve tako glatko...