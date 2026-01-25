Obavijesti

RASTE UZBUĐENJE

Ljubav pod kretskim suncem: 5. sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo

Ljubav pod kretskim suncem: 5. sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo
Foto: RTL

Srca ove sezone osvajaju Karlo i Petar - dvojica muškaraca različitih karaktera i životnih iskustava, ali istog cilja: pronaći iskrenu i pravu ljubav

Nakon četiri uspješne sezone, show 'Gospodin Savršeni' vraća se s petom sezonom, koja će gledatelje ponovno odvesti u sunčanu Grčku, ovaj put na Kretu, otok poznat po romantičnoj atmosferi i spektakularnim kulisama. Gledatelje očekuju neke nove ljubavne priče, dramatični obrati i nezaboravni spojevi, a prva epizoda dostupna je od ponoći, 26. siječnja na platformi Voyo.

U ulozi voditelja prvi se put pojavljuje Marko Vargek, poznato lice RTL-a s gotovo dva desetljeća iskustva u sportskom novinarstvu. Marko donosi svježinu u popularni format globalne franšize, svjestan izazova i odgovornosti koje njegova nova uloga nosi.

- Zaista sam fan showa koji je u prošloj sezoni ušao u sve sfere scene u Hrvatskoj i kada je stigao poziv - nisam puno razmišljao - kaže. 

Foto: RTL

Najavljujući novu sezonu, otkrio je i što gledatelje očekuje: 'Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda…, a ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena.' Ujedno je otkrio i najveću novost sezone: 'Naše kandidate nove sezone čekaju nova pravila, a to su brzi spojevi!'

Srca ove sezone osvajaju Karlo i Petar - dvojica muškaraca različitih karaktera i životnih iskustava, ali istog cilja: pronaći iskrenu i pravu ljubav. Djevojkama neće biti lako jer će sada biti najvažniji slavni 'prvi klik', zato što će Savršeni tijekom brzih spojeva odlučiti s kojom djevojkom žele nastaviti graditi svoju priču. 

Foto: RTL

Karlo dolazi iz sportskog svijeta, discipliniran i izravan, s jasnom željom za dugom ozbiljnom vezom dok je Petar, međunarodno uspješan model, promišljen i emotivan, u ljubavi vjeruje u iskrenost i postupno građenje bliskosti. Upravo ta kombinacija različitih energija donosi posebnu dinamiku sezoni koja obećava više emocija, više rizika i više neočekivanih trenutaka nego ikad prije. 

- Gledam da pronađem nekoga s kim ću provesti život - iskreno kaže Karlo, a Petar optimistično dodaje: 'Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš'.

Foto: RTL

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' počinje u ponedjeljak, 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u, donoseći gledateljima romantične avanture pod mediteranskim suncem i priče koje će osvojiti srca publike.

