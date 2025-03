Dva i pol sata glazbe: Publika hitove Bijelog Dugmeta nije prestala pjevati ni iza koncerta

Bijelo Dugme sinoć je u zagrebačkoj Areni održalo slavljenički koncert kojim obilježavaju 50 godina svoje karijere. Jučerašnji koncert bio je rasprodan kao i onaj večeras, a bend je dodao i još jedan koji se prvotno trebao održati 30. ožujka, ali je prebačen na 24. svibnja.

Na pozornici se okupila zlatna postava benda koju čine Goran Bregović na gitari, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa kao vokali, Điđi Jankelić na bubnjevima, Zoran Redžić na basu, te Ogi Radivojević na klavijaturama.

Večer su otvorili s 'Padaju zvijezde', a publika je uglas pjevala znane hitove, ali i one pjesme koje se do sada na pozornici nisu mogle čuti. Na polovici koncerta mikrofon je od Mladena Vojičića Tife preuzeo Alen Islamović i zapjevao 'Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo'. Ugodnu atmosferu u Areni Islamović je zapalio, a oni koji su do tada i sjedili ustali su i zaplesali, a pogotovo kada je krenula kultna 'Ne Spavaj Mala Moja'.

Koncert su zatvorili pjesmom po kojoj su i nazvali turneju - 'Doživjeti stotu'. Publika ih je dozivala na bis na koji su se vratili s gudačkim i puhačkim orkestrom te šest muških vokala. Kraj su začinili s 'Hajdemo u planine', 'Đurđevdan', 'Ima neka tajna veza', a večer su zatvorili s 'Ružica si bila' i publiku raspametili do kraja. Na kraju su se zahvalili zagrebačkoj publici, a Brega je poručio kako je ovo večer koju će pamtiti.

Publici ni tada nije bilo dosta pjesme, a iako bend više nisu uspjeli dozvati na pozornicu zabavu su nastavili na izlazu iz dvorane i nastavili pjevati 'Ružicu' i 'Đurđevdan'.

