Dva kandidata 'Survivora' će dobiti kaznu za svoje ponašanje

U novom nastavku Survivor natjecanja, članovi iz žutog i zelenog plemena suočit će se s jednim od najuzbudljivijih dana do sada, u kojem će svaka pobjeda vrijediti dvostruko.

Pred njima će biti vodeni poligon u bazenu, ali i dvije nagrade. Prvenstveno će se boriti za ogrlicu osobnog imuniteta, koja će pobjednicima osigurati siguran prolaz do ujedinjenja, dok će najbolji u oba tima izboriti i dodatnu prednost u daljnjem ciklusu.

Natjecateljski duh neće izostati ni kod onih koji se bore s izazovima.

- Igrat ću, jer ne mogu ne igrati. U meni se probudio natjecateljski mentalitet i idem na glavu - poručit će Roko unatoč zdravstvenim poteškoćama.

Napetosti u plemenima i dalje će rasti, osobito nakon odluka pobjednika o nagrađivanju pojedinaca.

- Primijetio sam poglede i vidio sam da je ljudima bilo krivo što nisu išli. Razumijem ih - reći će Miloš, nakon što je u pobijedio u prošlom izazovu i odabrao neočekivane članove zelenog tima da s njim podijele nagradu.

- Razočaran sam njegovim odabirom. Mislio sam da smo bolji nego što je ispalo - komentirat će Čedomir.

Uz ogrlicu, pobjednici večerašnjeg poligona, i oni koje odaberu, uživat će u obroku koji će mnogima biti prijeko potreban pred sve zahtjevnije izazove. Istovremeno, zbog ranijih incidenata, neki natjecatelji suočit će se s posljedicama koje će ih lišiti dijela nagrade, bez obzira na ishod borbe.

- Na ovom projektu radi više od 500 ljudi. Nitko iz plemena ne smije fizički i psihički nasrnuti na te ljude iza kamera - objasnit će Vlado, a o kojim se natjecateljima radi i kako će se situacija rasplesti, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.