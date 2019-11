Dva sina je ubio, unesrećio je kćer, a na tron je sjeo pijanac

Četiri sezone i ukupno 311 epizoda 'Sulejmana veličanstvenog', serije o najraskošnijem dobu turske povijesti gledalo je više od 300 milijuna ljudi diljem svijeta. U stvaranje projekta 'Sulejman Veličanstveni' od pripreme do stvaranja i prikazivanja u više od 90 zemalja diljem svijeta, bilo je uključeno više od 50 stručnjaka turske povijesti, 80 iz filmske produkcije, više od 100 renomiranih glumaca i 2500 statista, brojnih draguljara i zlatara, šminkera i kaskadera...

Sulejman Veličanstveni, koji je rođen na današnji dan prije 525 godina bio bi zadovoljan. Najpoznatiji sultan svijeta, sa samo sedam godina počeo je izučavati biologiju, povijest, književnost i teologiju. Znanja o vojsci i ratovanju izučio je u palači Topkapi u Carigradu. Kao mladić se sprijateljio s Ibrahimom, mladićem kojeg su Osmanlije zarobili u Grčkoj. Prijestolje je preuzeo nakon smrti njegova oca, sultana Selima I.

Tako i počinje serija 'Sulejman veličanstveni' koja se još reprizira po raznim televizijama regije. Serija je izazvala kontroverze u islamskom svijetu jer je omiljeni sultan predstavljen kao loš čovjek i ženskaroš, bez poštovanja prema ljudima i sklon alkoholu. Brojne pritužbe gledatelja bile su upućene zbog negativnog predstavljanja važne povijesne osobe ali nisu umanjile popularnost serije.

Za izradu filmskog seta potrošeno je više od 3,5 milijuna dolara, no unatoč pažljivim pripremamapogrešaka je bilo na pretek. Primjerice, Sulejman je po Topkapiju hodao u hlačama, a one su se u Turskoj počele nositi tek od 1800. Također, kod Osmanlija prinčevi nisu nosili brade. U seriji je princ Mustafa ima. Prilikom ustoličenja novog sultana pucalo se iz 121 topa, no u seriji je tad bio vatromet. Djevojke koje su tek došle u harem, morale su proći trogodišnju obuku, pa tek onda stati pred sultana. Hurem se u seriji odmah upoznala sa Sulejmanom. Povjesničari su se bunili i protiv haljina. Tvrde da su se takve u haljine u Turskoj nosile tek u 18. stoljeću. Producenti su pak govorili da ne rade dokumentarac nego ljubavno-povijesnu seriju koju žele prodati u svijet.

Za snimanje serije izgradila se replika Topkapi palače, na koju se potrošilo dva milijuna dolara. Četiri sezone serije snimale su se tri godine.

Od svih robinja u haremu, Sulejmanu je za oko zapela Hurem, s kojom se kasnije i vjenčao. Nekad ukrajinska robinja udajom je postala gospodarica palače te odlučivala o sudbini sultanu bliskih ljudi. Sulejmana je nagovorila da izbaci Mahidevran, majku njegovog prvog sina Mustafe, iz palače. Kako njegov prvorođeni ne bi konkurirao četvorici njezinih sinova za prijestolje, Hurem je sultanu napunila glavu da ga Mustafa želi svrgnuti s trona i ovaj ga je ubio. Iz istih razloga ubio je i Huremina sina, princa Bajazita, majka ga nije mogla zaštititi. Naredio je i ubojstvo unuka, Mustafina sina, kako ga dječak ne bi ugrozio. Sina Mehmeta zarazili su boginjama od kojih je umro, a najmlađi Džihangir umro je od tuge za braćom. Jedina sultanova kći Mihrimah bila je beskrajno nesretna. Prije Mustafe, Hurem se riješila i velikog vezira, Ibrahim paše. Spletkarošica je uvjerila Sulejmana da mu Ibrahim iza leđa sprema pobunu i nahuškala ga je protiv najboljeg prijatelja riječima: 'Želi ti preoteti prijestolje'. Sultan je tako ubio i svog Veliki vezira.

Glumci koji su zaigrali u seriji kao da su na vlastitoj koži osjetili Sulejmanovo prokletstvo. Suzama, patnjama i intrigama na snimanjima nije bilo kraja. Glavna glumica, Meryem Uzerli, koja je igrala omiljenu negativku Hurem, napustila je seriju, po jednima zbog živčanog sloma od suludog tempa rada, po drugima zbog nesuglasica oko honorara. Danas je crvenokosa ljepotica neprepoznatljiva. Nosi bob frizuru a kosu je obojila u smeđe. Kad se pročulo da je doživjela živčani slom, nudili su joj najbolje psihologe, liječenje, pokušavali sve da je vrate na snimanje, no Meryem se nije dala. Na kraju je napustila Tursku, rekavši da više ne može izdržati u toj zemlji. Vratila se u Berlin, gdje je i rođena, te provela neko vrijeme u psihijatrijskoj klinici s dijagnozom iscrpljenosti i depresije. Meryem se dok je igrala Hurem zaljubila u 17 godina starijeg biznismena Cana Atesa s kojim je ostala u drugom stanju. No umjesto da se budući tata veseli vijestima, on ju je tjerao na pobačaj. Rodila je kćerkicu Laru koja je danas centar njezinog svijeta. Nakon ljubavnog brodoloma s biznismenom, Meryem je doživjela još dva - prekid zaruka s također 17 godina starijim poduzetnikom Alpom Ozcanom te još jedne veze koja je potrajala svega 2 mjeseca.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Navodno su svi glumci, osim Halita Ergenca koji je glumio Sulejmana, bili zakinuti za goleme honorare. Producentska kuća TIMS je prodajom serije u arapske zemlje ostvarila golemu zaradu, no menadžeri su je odlučili zadržati za sebe. Ergenc je bio plaćen 30.000 eura po epizodi, a Uzerli 15. Njezin odlazak baš u vrijeme rada na stotoj epizodi te serije koja joj je donijela slavu i, navodno, 37 milijuna kuna za tri sezone, bio je veliki šok za fanove.

Vruće ljubavne scene glavnog su glumca Halita Ergença umalo stajale braka s glumicom Bergüzar Korel. Njih dvoje su se zaljubili na snimanju serije '1001 noć'. Uz pomoć bračnog terapeuta, Berguzar je pobijedila ljubomoru koju je osjećala gledajući supruga u Hureminom zagrljaju. Čak je tražila bilo kakvu ulogu da se uvjeri ima li kemije između njih dvoje, pa su joj dodijelili ulogu bogate udovice iz Venecije. Danas su roditelji devetogodišnjeg Alija, a Berguzar navodno opet čeka bebu.

Nisu svi glumci uspjeli obuzdati strasti na setu serije. Naime, Okan Yalabik i Selma Ergeç, koji tumače supružnike Ibrahim paše i Sulejmanove sestre Hatice, bili su u ljubavnoj vezi koju je na kraju prekinuo Yalabik jer nije bio spreman za ozbiljnu vezu i brak. Turski tabloidi u to vrijeme su pisali o njezinim suzama jer ju je Yalabik nekoliko puta prevario. Glumac je svojedobno državi isplatio 15 tisuća eura kako ne bi morao ići u vojsku. Iskoristio je mogućnost oslobađanja odlaska u vojsku muškarcima starijim od 30

godina, ali pod uvjetom da državi uplati tu poveću svotu.

Nebahat Çehre, koja je glumila Sulejmanovu majku, šokirala je javnost otkrivši kako je siromaštva glumačku karijeru započela glumeći u erotskim filmovima. Osim toga, glumica je prije nekoliko godina imala neugodan i opasan susret s lopovom koji joj je na ulici pokušao strgnuti zlatni lančić, a cijela situacija je zamalo završila fatalno.

'Sulejman veličanstveni' svakako je proslavio Buraka Özçivita, kao Bali bega. Od svih likova iz serije koji polako padaju u zaborav, Bali-beg je još uvijek zanimljiv obožavateljicama diljem svijeta. Nakon snimanja serije otvorio je u Istanbulu restoran imena "Bali beg". Zadnjih mjeseci je pustio kosu, koju sada veže u punđu. Nakon snimanja 'Sulejmana' jako se zaljubio i danas je u braku je s Fahriye Evcen. Dobili su i sinčića Karana.

Nur Fettahoglu, koja u seriji igra sultaniju Mahidevran, tijekom snimanja zadnje sezone teško je povrijedila kralježnicu. Pala je niz stepenice u svom stanu dok se pripremala za izlazak s prijateljicama. Skoro sat vremena je bila bez svijesti, a prijateljicama je bilo čudno da se ne javlja na mobitel pa su provalile u njezin stan i pozvale hitnu pomoć. Nur su odmah smjestili u privatnu kliniku u kojoj je bila pet dana. Glumica nije slušala liječničku preporuku strogog mirovanja i odlazak na svakodnevne terapije pa se na snimanja vratila pogrbljena.

Već 17 godina jedna se ulica u Visokom u BIH zove Nasuh-efendija. Ime je dobila po Ibrahim pašinom bliskom suradniku i prijatelju Nasuh-efendiji kojeg glumi Fatih Al. Intelektualac onog vremena ostavio je iza sebe ogroman doprinos matematici, povijesti, zemljopisu i umjetnosti, a rođen je u Visokom.

