Život osebujnog metalca Ozzyja Osbournea (72) prepun je živopisnih anegdota, a jednu od takvih glazbenik je otkrio u intervjuu za britanski Daily Star. Ozzyjeva cjeloživotna ovisnost o drogama nešto je što nikad nije krio, no zbog svog poroka umalo je, kako kaže, bio kriv i za smrt lokalnog svećenika.

Ispričao je Osbourne kako je u hladnjaku imao tortu, koju je obilno 'začinio' drogom te je upozorio tadašnju suprugu Thelmu Riley, s kojom je živio 70-ih, da je ni slučajno ne smije ponuditi gostima. No, kad se iz puba vratio u kuću zatekao je lokalnog svećenika kako uz šalicu čaja blaguje upravo komad njegove torte.

- On je ubrzo klonuo u kuhinji i morao sam ga izvući na zrak. Posjeo sam ga nekako u auto i odvezao kući te otpratio do vrata. Ostavio sam ga da leži u krevetu, no onda me počela 'prati' paranoja. Bio sam danima siguran da nije preživio i da je zbog mene izgubio život. Nisam mogao spavati, halucinirao sam i zaobilazio crkvu u širokom luku - kazao je Ozzy.

Ipak, nakon dva tjedna sreo je ponovno svećenika i tada mu je laknulo. On mu je rekao kako je uhvatio gripu, no da je sad u redu, a glazbenik mu za života nije otkrio što se ustvari dogodilo.