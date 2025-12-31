Dvije godine ljubavi: Sandra Elkasević emotivnom objavom čestitala suprugu godišnjicu

Naša najtrofejnija atletičarka i sportska ikona, Sandra Elkasević, na posljednji dan 2025. godine s pratiteljima je podijelila dirljivu objavu povodom druge godišnjice braka sa svojim suprugom i trenerom Edisom Elkasevićem. U središtu objave je prekrasna fotografija snimljena na dan vjenčanja, 31. prosinca 2023. godine, koja prikazuje Sandru i Edisa u zagrljaju.

"TI i JA.. Meni više ništa ne treba.. Zajedno koračamo svijetom punom izazova. Drži me zauvijek, ČVRSTO, blizu sebe jer BAŠ TU sam najsigurnija ! Sretna nam 2. GODIŠNJICA BRAKA moj Elkaseviću!", napisala je Sandra, dodavši simbole srca i vječnosti kako bi dodatno naglasila dubinu svojih osjećaja.