Dvije kraljice, jedan obračun: 'Marija Stuart' predstava je o kojoj će se dugo pričati

Ako ste skloni pomisliti da klasični tekstovi danas teško pronalaze put do publike, Marija Stuart na sceni HNK2 nudi drukčije iskustvo. U središtu su Jadranka Đokić kao Marija Stuart i Nina Violić kao Elizabeta I., koje oblikuju jasno profiliran i dramaturški čvrst odnos dviju suprotstavljenih osobnosti, a redatelj Matija Ferlin naglasak stavlja na suodnos tijela, glasa i prostora.

Važan doprinos daje i ansambl Drame HNK-a u Zagrebu: Luka Dragić, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Livio Badurina, Marin Stević, Ivan Jončić, Alen Šalinović, Iva Mihalić, Tesa Litvan, Fabijan Komljenović i Domagoj Ikić. Njihova ujednačena i disciplinirana izvedba gradi stabilan okvir unutar kojeg se razvija glavna dramska linija.