Dvije obitelji morale su se iseliti iz svojih domova zbog Williama i Kate: 'Bili su jako iznenađeni'

Britanski princ i princeza od Walesa, William i Kate, će se useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku s osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.

"Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik Kensingtonske palače. Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Ministarstvo sigurnosti saznalo je da su ranije ovog ljeta dvije obitelji koje su živjele u vikendicama pored seoske vile, u koju će se useliti William i Kate, zamoljene da napuste svoje posjede. Vikendice je navodno iznajmila tvrtka Crown Estate, a stanari su navodno bili 'iznenađeni' kada su zamoljeni da se isele.

Do sada je poznato da nisu uručene nikakve obavijesti o deložaciji te da su se stanari preselili u sličan ili bolji smještaj negdje drugdje u Windsor Great Parku.

Foto: KGC-09/330

Izvor, piše Daily Mail, je rekao: 'Rečeno im je da se isele. Pretpostavljam da su im dali mjesto negdje drugdje, ali im je rečeno da se moraju preseliti."

"Nisu to očekivali. Te su kuće vrlo blizu vikendice, pa neće htjeti da u tim kućama živi bilo tko ako će tamo biti kraljevska obitelj", dodao je.

Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.