William i Kate sele se u novu kuću: Pogledajte kako izgleda!

Kraljevski će se par useliti u Forest Lodge u Windsor Great Parku s osam spavaćih soba, zajedno s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom. "Obitelj će se preseliti kasnije ove godine", rekao je glasnogovornik Kensingtonske palače. Prema listu The Sun, William i Kate sami plaćaju obnovu kuće.

Foto: KGC-09/330

Nova kuća nedaleko je od trenutnog doma Adelaide Cottage u Windsoru i škole Lambrook koju pohađaju djeca.

I ranije su već britanski mediji izvijestili kako je moguće da se kraljevska obitelj preseli iz Adelaide Cottagea. Iako je kuća s četiri spavaće sobe bila vrlo udobna za njih, nikada im nije bio plan da tamo ostanu. U Cottage su se uselili 2022., nekoliko tjedana prije smrti kraljice Elizabete II.

Foto: KGC-09/330

- Osjećaju se kao da su prerasli Adelaide Cottage te im je vrijeme za nešto drugo - rekao je ranije izvor.

No, nagađalo se kako će se useliti u Fort Belvedere, vilu koja se također nalazi u Windsor Great Parku, a sagrađena je u 18. stoljeću. Ta je vila bila i najdraži dom Edwarda VIII., koji je tamo živio prije nego što je postao monarh, a zatim i abdicirao s trona zbog braka s Wallis Simpson.

Foto: Profimedia

Dapače, upravo je u Fort Belvederu i potpisao dokumente za abdikaciju 1936. godine, nakon čega je kralj postao njegov brat, George VI., otac Elizabete II.