Dvije strane priče, jedna velika laž: 'His & Hers' ima impresivno finale, ali nije triler bez mana...

Netflix je 2026. godinu započeo snažno, a jedan od najiščekivanijih naslova svakako je psihološki triler „His & Hers“. Serija, temeljena na istoimenom bestseleru Alice Feeney, s produkcijskim potpisom Jessice Chastain i redateljskom palicom Williama Oldroyda (Lady Macbeth, Eileen), stigla je na streaming servis s obećanjem mračne i zamršene priče pune preokreta.

Sa zvjezdanom glumačkom postavom koju predvode Tessa Thompson i Jon Bernthal, ova mini-serija od šest epizoda postavlja jednostavno, ali proganjajuće pitanje koje se provlači kroz cijelu priču: kojoj strani priče vjerovati kada svi tvrde da govore istinu?

Mračna priča o tajnama i lažima

Radnja je smještena u sparni, klaustrofobični gradić Dahlonega u Georgiji, gdje brutalno ubojstvo potrese lokalnu zajednicu. U središtu priče je Anna Andrews (Tessa Thompson), nekoć uspješna TV novinarka čija je karijera, nakon osobne tragedije, u ozbiljnom padu. Uvjerenа da bi upravo ovaj slučaj mogao označiti njezin povratak, vraća se u rodni grad kako bi izvještavala o zločinu.

Foto: Profimedia

Situacija se dodatno komplicira kada otkrije da je glavni detektiv na slučaju njezin otuđeni suprug Jack Harper (Jon Bernthal), s kojim dijeli bolnu i nerazriješenu prošlost. Kako istraga odmiče, granice između profesionalnog i privatnog postupno se brišu, a Anna i Jack postaju ne samo istražitelji već i potencijalni osumnjičenici, skrivajući vlastite tajne koje ih povezuju sa žrtvom.

Serija uspješno gradi atmosferu „southern gothic“ trilera u kojem je gradić gotovo lik za sebe - mjesto gdje se svi poznaju, a stare traume i zamjeranja tinjaju ispod površine desetljećima. Iako je struktura romana s izmjeničnim perspektivama u seriji djelomično pojednostavljena, osjećaj nepouzdanosti pripovjedača ostaje jedan od ključnih izvora napetosti.

Glumačka snaga koja nosi seriju

Najveća snaga „His & Hers“ bez sumnje leži u glumačkim izvedbama. Tessa Thompson uvjerljiva je kao Anna, žena na rubu sloma, vođena bijesom i željom za iskupljenjem, čiji su pravi motivi do samog kraja nejasni. Jon Bernthal donosi suzdržanu, ali snažnu interpretaciju detektiva opterećenog prošlošću, čiji se moralni kompas neprestano ljulja pod pritiskom slučaja i ponovnog susreta s Annom.

Foto: Profimedia

Njihova zajednička energija, ispunjena nepovjerenjem, krivnjom i potisnutom privrženošću, čini emocionalno središte serije. Vrijedi istaknuti i sporedne uloge, poput Sunite Mani kao Jackove partnerice Priye, koja unosi dozu racionalnosti u totalno kaotičnu istragu, te Marin Ireland u ulozi njegove problematične sestre. Čak i kritičari koji su seriji pronašli niz zamjerki, poput onih iz Varietyja, slažu se u jednom - glumačke izvedbe nadilaze povremene slabosti scenarija.

Sporiji tempo i podijeljena mišljenja

Ipak, „His & Hers“ nije bez mana. Najveći problem leži u strukturi samog misterija. Umjesto precizno građenog slučaja, radnja se povremeno oslanja na niz nevjerojatnih slučajnosti i „prigodnih“ otkrića. Gotovo svaki lik na ovaj ili onaj način povezan je sa žrtvom, dok istraga koju vode Jack i njegova partnerica ponekad djeluje površno i nedovoljno uvjerljivo.

Tempo u prve četiri epizode osjetno je sporiji. Scenarij namjerno uskraćuje ključne informacije, fokusirajući se na odnose među likovima i njihovu psihologiju. Za neke gledatelje to će biti frustrirajuće, dok će drugi upravo u toj sporosti vidjeti svjesno građenje napetosti.

Foto: Profimedia

Ono što jedni doživljavaju kao kliše, drugi će prepoznati kao temelj za snažno i ambiciozno finale. Posljednje dvije epizode donose znatno intenzivniji ritam i rasplet koji mijenja perspektivu dotadašnje priče te tjera gledatelja da preispita sve prethodno viđeno.

No, ono što jedni vide kao klišej, drugi doživljavaju kao vješto postavljene temelje za grandiozno finale. Ako izdržite početni "spori plamen", posljednje dvije epizode donose nevjerojatnu napetost i rasplet koji će vas, bez sumnje, ostaviti bez teksta i natjerati da preispitate sve što ste dotad vidjeli.

Foto: Profimedia

Reakcije kritike ostale su podijeljene. Dok su jedni seriju hvalili kao psihološki triler sa šokantnim završetkom, drugi, poput The Hollywood Reportera, zamjerili su joj oslanjanje na poznate žanrovske trope, poput likova obilježenih demencijom ili alkoholizmom, koji služe kao pokretači radnje.

Gledati ili preskočiti?

Unatoč sporijem ritmu i strukturnim slabostima, „His & Hers“ ostaje intrigantan i provokativan triler koji nagrađuje strpljivog gledatelja. Unatoč zamjerkama na sporiji ritam, "His & Hers" je intrigantan i provokativan triler koji nagrađuje strpljivog gledatelja. Riječ je o priči koja se polako uvlači pod kožu i namjerno ostavlja više pitanja nego odgovora, što je u ovom slučaju svjestan autorski izbor, a ne nužno mana.

Foto: Profimedia

Ako ste ljubitelj napetih i mračnih misterija u stilu „Gone Girl“ ili „Sharp Objects“, s moralno sivim likovima i istinom koja je uvijek nedostižna i stalno izmiče, ova serija vrijedi vaše pažnje. Snažne glumačke izvedbe i finale koje ostaje u mislima i nakon odjavne špice dovoljan su razlog da joj date priliku.