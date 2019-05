Dvojicu biseksualaca poslali su na otok gdje je ilegalno biti gay

Britanski reality show 'Spoj na slijepo', u kojem, kako i sam naziv govori, produkcija spaja parove, prošle je nedjelje prvi put predstavio natjecatelje biseksualce.

Dvije žene i dva muškarca tražili su partnera, a na kraju su se 'uparili' momci Jordan Shannon i Jesse Drew. Produkcija showa odlučila ih je poslati na spoj na karipski otok Sveta Lucija. Dečkima je to zvučalo idealno dok nisu saznali da je homoseksualni seks muškaraca na tom otoku zakonom zabranjen. Žene smiju zadovoljiti jedna drugu, ali muškarci zbog toga mogu završiti u zatvoru do 10 godina.

For the first time ever we'll have a bisexual lineup 🏳️‍🌈! Who will chooser Jordan pick?? #BlindDate TONIGHT 8pm on Channel 5! pic.twitter.com/PVp2Th8qOl