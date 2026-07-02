Dvostruko slavlje kod Rippera i Yaye: Rođendan imaju isti dan!

Jedan od najpoznatijih parova domaće rock estrade Jadranka Ivaniš Yaya i Dubravko Ivaniš Ripper, danas slave rođendan. Yayi je danas 52., a Ripperu okrugli 60. Pjevačica kultne grupe Jinx i akademska slikarica te frontmen benda Pips, Chips & Videoclips, jedan su od najdugovječnijih parova na našoj sceni. U braku su još od 2001. godine i imaju kćer Luciju koja je naslijedila njihovu ljubav i talent za glazbu. Ripper je prije nekoliko godina kazao kako je odmah znao da je Yaya ona prva.

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- Upoznali smo se tako da sam joj slao SMS-ove s prijateljeva mobitela pretvarajući se da sam on. Iskreno, tada sam bio emocionalna ništarija, ali kad sam prvi put vidio Yayu, rekao sam si da je to to. Bit će mi žena - kazao je pjevač, a nakon godine dana veze, izrekli su sudbonosno 'da'.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Budući da dijele rođendan, Yaya i Ripper dijele i horoskopski znak. Oboje su Rakovi, no prije par godina, Yaya je otkrila kako ipak postoje neke razlike u njihovu karakteru.

- Slažemo se oko puno stvari, ali se i nadopunjujemo. Postoje one sitne razlike na koje upozoravamo jedno drugo i zato smo valjda tako dugo i zajedno - zaključila je Yaya.