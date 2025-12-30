'Džehvy' odjenula premaleni bikini iz kojeg joj ispale grudi: 'Moja posljednja u ovoj godini'

Teodora Džehverović (28) popularna je srpska pjevačica koja je postala poznata sudjelovanjem u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda", a ove godine nastupila je s Teom Tairović u Areni Zagreb. Pjevačica, popularna i kao 'Džehvy' objavila je na Instagramu set provokativnih fotografija koje su oduševile njene pratitelje.

- Moja posljednja objava u ovoj godini. Želim se nakratko osvrnuti na jednu od ljepših godina u mom životu. Godinu u kojoj sam učila iz dana u dan, sazrela više nego ikada i shvatila koliko snage i vjere nosim u sebi. Toliko lijepih stvari mi se dogodilo, i na svemu sam neizmjerno zahvalna Bogu, svakog dana. Dao mi je više nego što sam ikada tražila. Za narednu godinu jedina moja molitva je zdravlje - moje i zdravlje moje obitelji. Sve ostalo neka dođe kroz trud, rad, zasluge… i sudbinu. Hvala svima koji su bili uz mene ove godine, kao i svih prethodnih. Volim vas i želim vam iznad svega ono čemu se i sama svakodnevno molim: zdravlje vas i vaših najmilijih - napisala je ispod objave.

Rijetki su komentirali dugačku poruku za kraj godine, već su joj pisali pozitivne komentare o izgledu. Naime, Teodora je odjenula premali bikini koji je jedva obuzdao njene obline. A osim njega, na sebi je imala bundu.

'Kako sijaš, bravo', Yaaaas Beyonce', 'Ne mogu pročitati caption od ovog tijela' i 'Da te vidi Janet Jackson, pomislila bi da ste u rodu', samo su neki od komentara koje je Teodora dobila.

Najveću slavu Teodora je postigla tek nakon sudjelovanja u Zadruzi, a po izlasku iz Bijele kuće u Šimanovcima Teodora se posvetila glazbenoj karijeri. Džehverović se podvrgnula i određenim estetskim zahvatima kako bi ispravila nedostatke s kojima nije bila zadovoljna. Osim korekcije grudi, Teodora je znatno povećala usne, a jednom je prilikom priznala i da je operirala uši.

- Zašto ne bih rekla da sam operirala uši i zašto ne bih priznala ako sutra povećam grudi ili napravim bilo kakvu drugu korekciju? Zašto da to krijem? To je sastavni dio života svake djevojke, pa i muškaraca. Ako nismo zadovoljni, potpuno je u redu da nešto malo doradimo. Ja sam još kao mala primijetila da imam klempave uši i željela sam to ispraviti, prvenstveno zato što sam znala da ću se baviti ovim poslom - izjavila je Džehverović prije ulaska u reality.

Poznata je i po promjenama boje kose. Tako je jedan period bila plava, crvena, a sada i crna.