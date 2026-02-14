Obavijesti

NEOČEKIVANO

EBU otkazala prvu live turneju Eurovizije, a evo i zašto...

Piše HINA,
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Turneja je bila najavljena kao novo koncertno iskustvo gdje bi umjetnici s eurovizijskog natjecanja posjetili nekoliko europskih gradova tijekom ljeta 2026. i doveli Eurosong u njihove dvorane

Eurovision Live Tour 2026., prva ljetna turneja po nekoliko gradova koja je bila najavljena za srpanj i kolovoz ove godine povodom 70. obljetnice Eurosonga, otkazana je, priopćila je Europska radiodifuzijska unija (EBU), navodeći 'nepredviđene izazove'.

- Sa žaljenjem obavještavamo da se turneja, Eurovision Song Contest Live Tour, neće održati. Svi koji su kupili karte dobit će povrat novca - priopćila je EBU koja nije navela izravni razlog otkazivanja.

- Suočili smo se s nepredviđenim izazovima koji unatoč najboljim naporima našeg tima, producenata i promotora, nisu uspjeli biti riješeni - stoji u priopćenju objavljenom ovaj tjedan.

FILE PHOTO: Eurovision stage for the Eurovision Song Contest in May, at Malmo
Foto: Johan Nilsson

Turneja je bila najavljena kao novo koncertno iskustvo gdje bi umjetnici s eurovizijskog natjecanja posjetili nekoliko europskih gradova tijekom ljeta 2026. i doveli Eurosong u njihove dvorane. No čini se, pišu mediji, da su se karte slabo prodavale u nekoliko gradova, da je program bio ograničen u odnosu na očekivanja, a karte preskupe. Ti čimbenici mogli su utjecati na otkazivanje, iako EBU nije potvrdila nikakav konkretan razlog, pojašnjavaju mediji.

Ovo je još jedan udarac za najveći svjetski glazbeni događaj, nakon što se pet zemalja povuklo s ovogodišnjeg Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela. Turneja je trebala posjetiti 10 europskih gradova: London, Hamburg, Milano, Zuerich, Antwerpen, Koeln, Kopenhagen, Amsterdam, Pariz i Stockholm.

Eurosong će se ove godine održati u Beču uz završnicu 16. svibnja. Sudjelovat će samo 35 zemalja, što je najmanji broj od proširenja natjecanja 2004. nakon povlačenja Španjolske, Irske, Islanda, Nizozemske i Slovenije.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
