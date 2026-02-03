Srpska pjevačica Zejna želi s pjesmom 'Jugoslavija' na Eurosong: Ne smiju to dopustiti

Radio televizija Srbije u ponedjeljak je objavila sve pjesme izvođača koji će se natjecati na PZE-u u želji da postanu predstavnik Srbije na Eurosongu 2026.. Nakon objave popisa, jedna kandidatkinja je podijelila publiku nazivom pjesme.

Zejna će se predstaviti pjesmom pod nazivom "Jugoslavija". Zbog naziva pjesme osudila ju je publika Kosova. Iako je prošao tek jedan dan, Zejna se svojom pjesmom izdvojila kao veliki favorit.

Na službenom X računu Eurovision Kosovo navodi se da Srbija "ne može odvojiti politiku od Eurosonga", uz podsjećanje na ranije kontroverze. Kako se tvrdi u objavi, nakon pjesme koja je u prošlosti aludirala na "povratak vojske na Kosovo" sada se pojavljuje pjesma koja "glorificira Jugoslaviju".

U objavi se dalje navodi da, ako Srbija izabere ovu pjesmu kao svog predstavnika za Eurosong 2026., EBU je neće dopustiti jer su političke poruke, prema pravilima natjecanja, strogo zabranjene.

- Ako Srbija izabere ovu pjesmu, EBU je neće dopustiti. Političke poruke su zabranjene prema pravilima - navodi se u objavi. Pjesma "Jugoslavija" objavljena je na službenom YouTube kanalu "RTS Pesma Evrovizije" i već je privukla pažnju publike.