U nedjelju će se saznati tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Natječe se 16 izvođača, po osam iz svake polufinalne večeri...
Objavili su redoslijed izvođača u finalu Dore: Pogledajte popis
Hrvatska radiotelevizija (HRT) odredila je redoslijed izvođenja pjesama u finalnoj večeri Dore koja će se održati sutra, 15. veljače u 20.15h na HTV 1. Uživo iz studija 'Anton Marti' Hrvatske televizije očekuje nas uzbudljiva glazbena večer u kojoj ćemo čuti 16 skladbi i doznati koja će nas predstavljati u svibnju u Beču.
Redoslijed izvođača:
1. Ananda
2. Sergej
3. Noelle
4. Alen Đuras
5. Irma
6. Lara Demarin
7. Ema Bubić
8. Lima Len
9. Lana Mandarić
10. Ritam Noir
11. Marko Kutlić
12. Devin
13. Lelek
14. ToMa
15. Stela Rade
16. Cold Snap
