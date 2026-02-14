Objavili su redoslijed izvođača u finalu Dore: Pogledajte popis

Obavijesti

Hrvatska radiotelevizija (HRT) odredila je redoslijed izvođenja pjesama u finalnoj večeri Dore koja će se održati sutra, 15. veljače u 20.15h na HTV 1. Uživo iz studija 'Anton Marti' Hrvatske televizije očekuje nas uzbudljiva glazbena večer u kojoj ćemo čuti 16 skladbi i doznati koja će nas predstavljati u svibnju u Beču.

Redoslijed izvođača:

1. Ananda

2. Sergej

3. Noelle

4. Alen Đuras 

5. Irma

6. Lara Demarin

7. Ema Bubić

8. Lima Len

9. Lana Mandarić

10. Ritam Noir

11. Marko Kutlić

12. Devin

13. Lelek

14. ToMa

15. Stela Rade

16. Cold Snap

Više informacija o Dori saznajte na HRT - ovim društvenim mrežama: web stranici Dore hrt.hr , Facebook stranici Dora HRT , Instagram stranici dora.hrt i YouTube kanalu Dora Dora HRT.

