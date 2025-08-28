Obavijesti

POSEBAN JUBILEJ

Ecija Ojdanić čestitala suprugu rođendan: 'Sretan ti pedeseti'

Piše Marinela Mesar,
Ecija Ojdanić čestitala suprugu rođendan: 'Sretan ti pedeseti'
Glumica je još jednom pokazala koliko cijeni njihovu zajedničku priču, u koju je glumačko-redateljski par uplovio 2009. godine. Objavom je iznenadila brojne pratitelje.

Ecija Ojdanić (51) ne skriva koliko je zaljubljena i ponosna na svog supruga Roberta Orhela. Naime, glumica je na svojim društvenim mrežama dirljivom porukom Robertu čestitala jubilarni 50. rođendan. Ojdanić je objavila video i fotografije s proslave kojima je raznježila brojne obožavatelje.

- Sretan ti pedeseti, dječače moj plavi! Neka ti preostalih barem još pedeset godina života bude spektakl od života. Baš kakav je bio party iznenađenja koji smo ti priredili. S vojskom ovih ljudi. Jer ti to zaslužuješ - stoji u opisu ispod objave, a pratitelji su odmah krenuli s lijepim željama i brojnim čestitkama.

SLAVI 50. ROĐENDAN FOTO Stari kao dobro vino! Fani Čapalija slavi 50. rođendan, evo kako ljepotica izgleda danas...
FOTO Stari kao dobro vino! Fani Čapalija slavi 50. rođendan, evo kako ljepotica izgleda danas...

'Sretan rođendan Robi!', 'Sretan rođendan Vašem Plavom Dječaku, Puno zdravlja i Novih inspirativnih Studenata i projekata.', 'Sve mu cvitalo', 'Bravo predivno', pisali su obožavatelji. 

slavlje kao modna pista Čagljevi feštali u bijelom! Jolina Ana obilježila 44. rođendan sa stilom, fotke govore sve...
Čagljevi feštali u bijelom! Jolina Ana obilježila 44. rođendan sa stilom, fotke govore sve...

Podsjetimo, Ecija i Robert u bračnu luku uplovili su 2009. godine na imanju Dvori od Škrapi u Istri, dok je slavlje bilo u jednom zagrebačkom restoranu. Na vjenčanju su bili samo kumovi, roditelji te uži članovi njihovih obitelji, a vjenčala ih je matičarka, koja je stigla iz Pazina. Također, u braku imaju i zajedničkog sina Jakova (14), dok Ecija još iz braka s Antom Viljcem ima kći Cvitu (19).

