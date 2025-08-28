Ecija Ojdanić čestitala suprugu rođendan: 'Sretan ti pedeseti'

Ecija Ojdanić (51) ne skriva koliko je zaljubljena i ponosna na svog supruga Roberta Orhela. Naime, glumica je na svojim društvenim mrežama dirljivom porukom Robertu čestitala jubilarni 50. rođendan. Ojdanić je objavila video i fotografije s proslave kojima je raznježila brojne obožavatelje.

- Sretan ti pedeseti, dječače moj plavi! Neka ti preostalih barem još pedeset godina života bude spektakl od života. Baš kakav je bio party iznenađenja koji smo ti priredili. S vojskom ovih ljudi. Jer ti to zaslužuješ - stoji u opisu ispod objave, a pratitelji su odmah krenuli s lijepim željama i brojnim čestitkama.

'Sretan rođendan Robi!', 'Sretan rođendan Vašem Plavom Dječaku, Puno zdravlja i Novih inspirativnih Studenata i projekata.', 'Sve mu cvitalo', 'Bravo predivno', pisali su obožavatelji.

Podsjetimo, Ecija i Robert u bračnu luku uplovili su 2009. godine na imanju Dvori od Škrapi u Istri, dok je slavlje bilo u jednom zagrebačkom restoranu. Na vjenčanju su bili samo kumovi, roditelji te uži članovi njihovih obitelji, a vjenčala ih je matičarka, koja je stigla iz Pazina. Također, u braku imaju i zajedničkog sina Jakova (14), dok Ecija još iz braka s Antom Viljcem ima kći Cvitu (19).