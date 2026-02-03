Samo rijetki znaju da je pjesmu Maje Šuput uglazbio Thompson: Znate li o kojoj je pjesmi riječ?

Maja Šuput (46) prije 15 godina pjevala je s Matom Bulićem (68) pjesmu "Dvije lude". Tekst potpisuje Antonija Šola, a aranžman je djelo Branimira Mihaljevića.

No rijetki znaju da je ovu pjesmu uglazbio Marko Perković Thompson. S obzirom na to da su Bulić i Thompson kumovi, ta kombinacija nije iznenađujuća.

Foto: Instagram

Inače, Maja je ove godine uz Bulića nastupila za obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

Tada je, između ostalog, otpjevala i Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'. Tu pjesmu napisao je Alen Nižetić, koji je svojedobno otkrio kako je nastala pjesma.

Karlovac: Koncertom Maje Šuput završili 30. Dani piva | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Nastala je tijekom putovanja autom iz Splita prema Kninu, a početna verzija bila je ljubavna pjesma s refrenom 'Oj, djevojko, lijepa li si'. Nižetić je ispričao da je konačna verzija pjesme nastala uz suradnju s Thompsonom i da su pjesmu dovršavali tijekom putovanja.