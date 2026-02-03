Obavijesti

Show

Komentari 1
HIT S BULIĆEM

Samo rijetki znaju da je pjesmu Maje Šuput uglazbio Thompson: Znate li o kojoj je pjesmi riječ?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Samo rijetki znaju da je pjesmu Maje Šuput uglazbio Thompson: Znate li o kojoj je pjesmi riječ?
3
Zagreb: Na glavnom Trgu održan koncert Želim život za zakladu Ana Rukavina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjesmu koju je prije 15 godina pjevala s Matom Bulićem uglazbio je Thompson. Tekst potpisuje Antonija Šola, a aranžman je djelo Branimira Mihaljevića

Admiral

Maja Šuput (46) prije 15 godina pjevala je s Matom Bulićem (68) pjesmu "Dvije lude". Tekst potpisuje Antonija Šola, a aranžman je djelo Branimira Mihaljevića.

No rijetki znaju da je ovu pjesmu uglazbio Marko Perković Thompson. S obzirom na to da su Bulić i Thompson kumovi, ta kombinacija nije iznenađujuća.

Foto: Instagram

Inače, Maja je ove godine uz Bulića nastupila za obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja na proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ ’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...

Tada je, između ostalog, otpjevala i Thompsonovu pjesmu 'Lijepa li si'. Tu pjesmu napisao je Alen Nižetić, koji je svojedobno otkrio kako je nastala pjesma.

Karlovac: Koncertom Maje Šuput završili 30. Dani piva
Karlovac: Koncertom Maje Šuput završili 30. Dani piva | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
PUT DO MAJINOG SRCA FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput
FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput

Nastala je tijekom putovanja autom iz Splita prema Kninu, a početna verzija bila je ljubavna pjesma s refrenom 'Oj, djevojko, lijepa li si'. Nižetić je ispričao da je konačna verzija pjesme nastala uz suradnju s Thompsonom i da su pjesmu dovršavali tijekom putovanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'
NA DOČEKU RUKOMETAŠA

Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'

Hrvatske ruže su osnovane 2023. godine, a među njima je i Nenad Ninčević, koji je ujedno i autor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo', koja je prošle godine postala neslužbena himna rukometaša
'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju!
KOJE IZNENAĐENJE!

'Gospodin Savršeni' Karlo i stjuardesa Helena se poznaju!

Već u prvoj epizodi nove sezone showa jedan dolazak zasjenio je sve ostale. Kad je Karlo na aerodromu dočekao Helenu, brzo je postalo jasno da ovo neće biti klasično upoznavanje
FOTO Evo gdje ste već vidjeli Laru iz Gospodina Savršenog
LIJEPA OSJEČANKA

FOTO Evo gdje ste već vidjeli Laru iz Gospodina Savršenog

U ponedjeljak je krenula nova sezona Gospodina Savršenog na RTL-u, a prije tjedan dana počela se emitirati na Voyu. Među djevojkama koje su osvojile simpatije 'Savršenog' Karla, je i Osječanka Lara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026