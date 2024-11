Edo u 'Životu na vagi' zabrinut za Ivicu: On nema alternativu, njemu je ovo borba za goli život

Završio je deveti ciklus u 'Životu na vagi' u kojem su timovi vježbali bez trenera, na kraju su crveni bili bolji na vaganju i trebali su odabrati svog trenera. Njihov je izbor Mirna i prvi put u pet sezona Edo je dobio plavce! Osim vježbanja i izazova, danas je glavna tema bila kako se nositi sa stresom.

„Nakon prespavane noći moj tim je mislio da bi bilo dobro da promijenimo trenera“, rekla je Nikolina, a ona i ostatak njezina tima stali su pokraj Mirne. „Boja vatre, plamena i žara, baš ono što želim od svojih kandidata. Nadam se da ću to uspjeti i izvući“, rekla je trenerica koja je bila oduševljena što su odabrali upravo nju, a potom su crveni odlučili da će Nikolina biti kapetanica tima.

Foto: RTL



„Dočekao sam ono što sam mislio da nikad neću - crvena boja odlazi u ropotarnicu povijesti i ništa - idemo malo biti plavi“, rekao je Edo koji je pet sezona 'Života na vagi' vodio crveni tim! „Ovo je prilika za neke nove početke“, zaključio je trener, a plavci su također bili zadovoljni Edom jer smatraju da je malo oštriji od Mirne. Plavi tim odabrao je Esmira za svog kapetana.

Foto: RTL



Počeo je trening, a Alini je bilo prevruće pa je morala prekidati vježbanje. Opet se prisjetila ružnih uspomena iz djetinjstva i kako ju je mama tukla te je zaključila da je oduvijek pod stresom. Davorka je priznala Edi kako je prošli ciklus vježbala ono što su joj rekli da ne radi i da to nije dobro završilo. Otkrila je kako je njoj najveći stres kad su joj djeca bolesna te se prisjetila njihovih operacija.

Kad je o Ivici riječ, Edo je zabrinut što će biti kad on ne bude pored njega jer zna da najteži kandidat uvijek mora imati dodatni poticaj. „Mora pronaći način kako da se osloni samo na sebe. Ivica nema alternativu, njemu je ovo borba za goli život“, objasnio je Edo. Marija je pričala kako se borila s traumama, da se čak i rezala po tijelu, ponajviše zbog zlostavljanja vršnjaka. „To je bila najgora faza mog života“, otkrila je Vukovarka.

Foto: RTL

Edo je razgovarao s Ivicom jer i dalje ne gubi dovoljno kilograma, a svjestan je da je bio životno ugrožen. Trener mu je govorio da vidi njegov trud, ali jednostavno nije konstantan. „Svjestan sam da meni tim treba i da moram biti u razini s njima iako je to meni puno teže, ali trudit ću se davati svoj maksimum da budem u razini s njima“, rekao je Ivica, a Edo mu je rekao da mora dodatno trenirati i hodati. „Velik je on, ali velike su i njegove mogućnosti“, rekao je Edo.

Foto: RTL



Mira je isto odlučila imati dodatne treninge s Antonijom, a prije toga su još malo popričale o njezinim nakupljenim kilogramima. Tonka kaže kako je to najviše vezano za vršnjačko zlostavljanje te što je to skrivala od svih i nije pokazivala emocije, nego se zatvarala u sobu i plakala. „Ovdje sam naučila tražiti pomoć i vjerujem da ću to vani uspjeti održavati“, rekla je i dodala da je ponosna na sebe što nakon devet tjedana nije odustala od sebe.

Foto: RTL



Natjecatelji su imali i još jedno predavanje Sanje Žuljević, a tema su bile njihove pozitivne i negativne misli te stres. Svaki je natjecatelj pričao s kojim su se negativnim mislima nosili u životu, a i kad su došli u 'Život na vagi', a potom su svi pisali i otkrivali svoje zašto - zašto žele izgubiti kilograme! Potom su odradili plank, ali tako da imaju samo pozitivne misli i ne odustaju.

Foto: RTL



Na kraju ih je čekalo iznenađenje - odigrali su jednu stvarno neobičnu nogometnu utakmicu, s velikim kopačkama i još većom loptom. Mirna i Davorka bile su suci, a Edo se priključio ekipi. „Ne volim biti igrač na klupi, niti sudac pa smo se Edo i ja malo zamijenili da osjetim žar velikih cipela i potrčim malo po travnatom terenu s kandidatima“, rekla je Mirna. Svi su se jako zabavili, smijali i nastavili uživati u avanturističkom kampu, gdje su ih treneri odveli da se opuste.