Alphaville: Evo što se krije iza legendarnih pjesama i nastupa i kakve veze s bendom ima zubar

Njemački synth-pop bend Alphaville jedan je od najprepoznatljivijih sastava osamdesetih, čije su pjesme poput Forever Young i Big in Japan obilježile eru i danas odjekuju generacijama. Ne, iza njihovih zaraznih melodija kriju se zanimljive anegdote i priče koje otkrivaju život i izazove ovog kultnog benda.

Inspiracija iz zubarske stolice

Pjesma Big in Japan, jedna od njihovih prvih velikih hitova, nastala je pod neobičnim okolnostima. Glavni vokal Marian Gold navodno je dobio inspiraciju dok je čekao u zubarskoj stolici, gdje su mu ritmični zvukovi bušilice odzvanjali u glavi i formirali osnovu za melodiju. Ova neobična ideja odražava i mračnu tematiku pjesme, koja govori o mladom paru iz Berlina zarobljenim u heroiniziranom podzemlju, sanjajući bijeg u mitskom "Japanu" kao simbol boljeg života.

Foto: Thorsten Samesch

Pritisak izdavača i „Zvuči kao melodija“

Iako su članovi benda bili skeptični prema singlu Sounds Like a Melody, izdavačka kuća inzistirala je na njegovom objavljivanju kao brzom hitu. Ironično, iako su ga izbjegavali na koncertima, pjesma je postala jedan od njihovih zaštitnih znakova.

"Milijunaši beskućnici" — bogatstvo bez doma

Nakon iznimnog uspjeha s pjesmom Big in Japan, članovi Alphavillea našli su se u paradoksalnoj situaciji da su, iako bogati, bili bez stalnog smještaja. Tada su se još uvijek prilagođavali životu profesionalnih glazbenika, što su kasnije sami opisali kao iskustvo "homeless millionaires".

Studio bend s tremom na sceni

Alphaville su dugo izbjegavali nastupe uživo, smatrajući sebe "studio bendom". Marian Gold se borio sa tremom, što je dodatno ograničavalo njihove nastupe. Unatoč tome, bend je tijekom godina osvojio srca publike svojim snimcima, a 2025. održali su i svoj prvi koncert u Hrvatskoj, što je bilo emotivno iskustvo za brojne fanove.

Kako je „Forever Young“ postao himna

Pjesma Forever Young prvotno je zamišljena kao brza dance numerica, no producent Andreas Budde nije predložio da se preradi u emotivnoj baladi. Ta odluka promijenila je tijek karijere benda, jer je pjesma postala globalni klasik i simbol mladosti, prolaznosti i nostalgije.

Naziv iz distopijskog filma

Ime Alphaville inspirirano je francuskim istoimenim distopijskim filmom iz 1965. godine, koji savršeno odražava futurističku, melankoličnu atmosferu njihove glazbe. Radnja se odvija u budućem gradu Alphavilleu, kojim vlada tiransko računalo Alpha 60, au kojem su osjećaji i individualnost zabranjeni. Ova filmska veza dodaje sloj simbolike njihove umjetnosti.

Simfonijski zaokret i nova era

Nedavno su Alphaville objavili simfonijske verzije svojih najvećih hitova, što je mnoge iznenadilo, ali i oduševilo. Suradnja s Filmorkestrom Babelsberg donijela je raskošnu novu dimenziju njihove glazbe i omogućila da se njihova glazba doživi na posve nov način.

Alphaville nisu samo bend s nizom hitova; oni su simbol generacije, isprepletenih emocija i izazova koji donose stvaranje glazbe. Njihove anegdote otkrivaju da iza sjajne pozornice i hitova postoje stvarni ljudi s pričama koje nadilaze glazbu, dajući svojoj umjetnosti dubinu i trajnu privlačnost.

Njemačke ikone synth-popa, bend Alphaville, proslavljen hitovima 'Forever Young' i prvom singlu 'Big in Japan', koji im je otvorio put ka svjetskoj slavi, povodom više od četiri desetljeća postojanja iu sklopu svoje turneje, 5. rujna stižu na Zagrebačkom velesajam. Osnovali su ga Marian Golda, Bernharda Lloyda i Frank Martensa (1982.), bend je u svjetskoj glazbi osamdesetih godina ostavio neizbrisiv trag prožet nostalgičnim melodijama i futurističkim zvukom, koji i danas osvaja srca svih generacija.