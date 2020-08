Ekskluzivne fotke s Hakijina vjenčanja: 'Bilo je neobično, ali smo poštivali sve mjere opreza'

Fatalni farmer i njegova odabranica su se pridržavali svih potrebnih mjera zaštite. Planirali su svadbu od tisuću ljudi, no na kraju je s njima slavilo puno manje uzvanika

<p>Evo, konačno smo nakon pet mjeseci obavili ovu najvažniju stvar u našem životu, a to je vjenčanje, rekao nam je farmer <strong>Hakija Špago </strong>(42).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hakija Špago se zaljubio</strong></p><p>Natjecatelj 12. sezone showa “Ljubav je na selu” vjenčao se sa Zagrepčankom <strong>Almom </strong>(30).</p><p>- Imali smo u planu napraviti veliku svadbu, čak se radilo o oko tisuću uzvanika, ali situacija je učinila da to moramo svesti na minimum - ispričao je fatalni Hakija.</p><p>Kaže nam kako su se na svadbi pridržavali svih potrebnih mjera zaštite zbog pandemije korona virusa.</p><p>- Imali smo neobično vjenčanje pod maskama, uz vrlo mali broj članova uže obitelji, samo desetak njih. Poštovali smo sve mjere, razmak od metar i pol itd. Tako da smo ovaj naš čin obilježili uz 30-40 gostiju najbližih ljudi - priznao nam je simpatični farmer.</p><p>Golupčići su se lako dogovorili oko pjesme za prvi ples.</p><p>- S obzirom na to da nam se oboma jako sviđa Oliver Dragojević, odabrali smo pjesmu ‘Kad mi dođeš ti’, jer ona nas povezuje - iskren je Hakija. Otkrio je i što ga je posebno raznježilo taj dan.</p><p>- Sigurno najemotivniji trenutak na našem vjenčanju bio je dolazak Alme pred općinu. Dogovorili smo da ja dođem prvi, a ona je došla 15 minuta nakon mene. Kad je stigao automobil u kojemu se nalazila, pomislio sam: ‘Kako će to sve izgledati?’. Njezina pojava i izlazak iz automobila bili su nešto najemotivnije što sam doživio, to je nevjerojatan prizor koji ću pamtiti cijeli život - zaključio je farmer. </p>