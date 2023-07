Ekskluzivne fotografije Dončića na Cresu: Loptu je zamijenio lignjama, vinom i kozicama

Slovenska NBA superzvijezda Luka Dončić, koji je prije tri mjeseca otišao s košarkaških terena na odmor, kako je sam rekao, frustriran zbog velikih problema izvan košarke, smiraj traži na jadranskoj obali. Već drugi put ove sezone posjetio je plažu Meli na Cresu s obitelji, gdje su ga čitatelji i lani snimili.

Foto: Privatni album

Otkako je Dončić otkrio taj creski biser s bijelim "teškim" pijeskom koji se vraća na tlo čim zakoračite, redovno ga ljeti posjećuje. More je ondje uvijek kristalno bistro koliko god kupača njime trčkaralo. Golim okom se vidi svaka bijela školjkica na plitkom dnu. Do uvale Dončić dolazi jahtom, a to mu je, kako doznajemo, jedno od omiljenih mjesta, kao i njegovu ocu koji se od sredine lipnja već šesti put ondje vraćao.

Foto: Privatni album

Nakon kupanja u utorak uživali su u kapljicama vinarije Kozlović, lignjama i kozicama iz Meli Beach bara. Inače, porcija prženih lignji s pomfritom i tartarom ondje je 14,90 eura, kao i panirane kozice, a 0,75 l malvazije Kozlović stoji 40 eura. Dončića su čitatelji snimili na supu dok je veslao s najmlađim članovima šire obitelji. Gosti s kojima smo razgovarali kažu da se stopio sa svima njima i ležernom atmosferom na plaži te da nikad ne bi ni znali da je riječ o velikoj košarkaškoj zvijezdi da ga pojedinci nisu prepoznali. Bio je, dodaju, odlično raspoložen i slikao se sa svim fanovima. Prije godinu dana ovaj vrhunski košarkaš prvi put viđen je u uvali Meli, a tad je svojom pojavom do suza razveselio 17-godišnjeg imenjaka Luku. Mladić se toliko šokirao kad je ugledao svog idola da je od veselja i zaplakao čiji je dres nosio toga dana na plaži.

Foto: Privatni album

- Otišao sam s bratićem na plažu Meli i baš sam taj dan obukao njegov dres. Vidio sam dolje nekog dečka s Lakers dresom i komentirao kako ne volim taj klub i netko mi je dobacio pa ondje ti je i Dončić. Nisam vjerovao mislio sam da me zafrkavaju. Bio sam u šoku kad sam ga ugledao jer stvarno sam njegov veliki obožavatelj - priča nam Luka te pojašnjava od kuda ljubav za košarkom: "Igram i sam košarku u Križevcima. Dončić je stvarno igrač koji mi je uzor." Iako mu je idol dvojio je da li da mu priđe jer je vidio da odmara s obitelji. Shvatio je da se takva prilika pojavi jednom u životu što ga je ohrabrio i dobio je uspomenu za cijeli život.

Dončić se ujedno lani na Krku okušao i kao DJ uz bivšeg profesionalnog košarkaša Shaquillea O'Neala. Naime, Shaq je nastupio u jednom novootvorenom klubu na Krku, a na pozornici mu se pridružio sin Myles O'Neal, a onda i Dončić. S obzirom na to da je ljeto tek počelo, na Meliju vjeruju da će im Dončić još koji puta doći.

Foto: Privatni album

Plaža Meli nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka s pogledom prema Rabu. Do ovog ljeta, bila je dostupna samo za iskonske avanturiste jer kopneni put do mora zahtijevao je polusatnu šetnju divljom stranom otoka. Nautičarima je ipak bilo nešto jednostavnije doći do ovog skrivenog jadranskog dragulja. Od prošle godine do plaže se može platiti i prijevoz te više nema straha ako gosti zaboravite vodu ili obrok jer ondje ih čekaju ležaljke, hladna pića, voćne salate, sladoledi, palačinke... No na putu do i od plaže često susreću divlje jelene, srne, zečeve koji niti ne pokušavaju pobjeći jer se rijetku susreću s ljudima pa ih niti ne doživljavaju kao prijetnju. Za mlade je ova plaža na Cresu postala pravo osvježenje jer jednom tjedno navečer održava party.