Svijeća je eksplodirala i iz nje je počeo izlaziti veliki plamen, a zapaljeni dijelovi letjeli su svuda po sobi. Nikada nisam vidjela nešto takvo. Sve je bilo u plamenu i bilo je prevruće za dodir. Mogla nam je izgorjeti cijela kuća. Bilo je strašno u tom trenutku, ali sada se smijemo kada govorimo da nam je u dnevnom boravku eksplodirala svijeća s mirisom vagine Gwyneth Paltrow, ispričala je 50-godišnja Jody.

Svijeća 'This Smells Like My Vagina' jedan je od hit proizvoda na stranici Goop, koju je pokrenula Gwyneth Paltrow (48). Svijeća s privatnim mirisom poznate glumice u prodaji je od siječnja 2020., a košta oko 460 kuna.

- Ova svijeća nastala je kao šala između dizajnera parfema Douglasa Littlea i Gwyneth. Zajedno su radili na novom mirisu i ona je rekla da joj miriši na vaginu. Na kraju su došli do mirisa koji je zabavan, prekrasan, seksi i neočekivan, a savršen je za svijeću - stoji u opisu proizvoda na Goopu.

Iz tvrtke su rekli kako ne mogu garantirati za eksplodiralu svijeću, jer nije kupljena preko njih, ali su dodali da su sve njihove svijeće prošle testiranja te su proglašene sigurnima.

Goop se javio Jody i poklonit će joj neke od svojih proizvoda kako bi joj olakšali dane u karanteni, piše New York Post.