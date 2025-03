Eksplozija bijesa u Survivoru, Niki i Liz u okršaju zbog hrane: 'Ti si uvijek prvi oko tanjura!'

Najžešća svađa u žutom plemenu eskalirat će nakon što Liz opomene Nikija da uvijek prvi grabi hranu, što će izazvati lavinu bijesa i podijeliti žuto pleme. U kaosu koji slijedi, tajne poruke i strateške odluke donijet će preokrete – tko će izaći kao pobjednik, a tko će platiti cijenu konflikta?

Dok se sliježu dojmovi od posljednjeg plemenskog vijeća na kojem su članovi žutog tima otvoreno pokazali međusobna neslaganja, na tapeti mnogih je i dalje Goran. „Goran ne može prihvatiti kritiku i istinu. Stalno mi upada u riječ, ne može stati jednu sekundu… Došao si ovdje kao novi član, a ponašaš se kao zadnja štraca. To je premazano svim mastima“, zaključit će Niki koji će se i sam ubrzo naći na meti kritika.

Foto: NOVA TV

„Ti si uvijek prvi oko tanjura. Svi to vide!“ – odjeknut će u plemenu kada Liz izgubi strpljenje i otvoreno prozove Nikija zbog toga što je uzeo dvije riblje glave za jelo. Ova rečenica bit će okidač za najžešću svađu u dosadašnjem tijeku Survivora, koja će promijeniti odnose među natjecateljima i podijeliti žuto pleme.

No Niki joj neće ostati dužan. Povrijeđen i ljut, počet će vikati na Liz, braneći se od optužbi da uzima više hrane nego što mu pripada. Tijekom njihove svađe, pojedinci će pretpostaviti da netko u sjeni vuče konce. „Goran želi tu reakciju od Nikija i želi ga ocrniti, ja to vidim“, oštro će ga prozvati Nika, uvjerena da Goran unosi nemir u pleme.

Foto: NOVA TV

U cijeloj ovoj situaciji, Ivan će pokušati smiriti tenzije, ali neće moći ne primijetiti što se događa: „Mislim da je Niki izazvan glađu. On najgore to trpi, ali ne smije se tako ponašati, pogotovo prema Liz.“ No, Liz će već donijeti svoj sud: „Niki ne zna komunicirati, on zna samo reagirati i to na najgori način. Ne zna prihvatiti kritike.“

Dok će unutar plemena vladati kaos, natjecatelje čekaju i ključne strateške odluke. Tajne poruke, neočekivane ponude i testovi lojalnosti dovest će natjecatelje do prekretnice. Koga će ove nesuglasice koštati igre? Tko će uspjeti smiriti strasti, a tko će upasti u još veće probleme?

Kako će završiti svađa između Nikija i Liz te kakvu će tajnu poruku dobiti kandidati, doznajte u večerašnjoj epizodi Survivora na Novoj TV!