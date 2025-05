Elegantna Iris bodri svog Livaju na Poljudu: Bogami, nadmašili

Dok Marko Livaja daje sve od sebe na terenu u derbiju protiv Dinama, njegova supruga Iris bodri ga s tribina Poljuda, u društvu prijateljice Željke Kerum.

Iris nije propustila podijeliti koreografiju Torcide na svom Instagramu, uz oduševljeni komentar: 'Bogami su nadmašili sami sebe.' Na tribine je stigla u elegantnoj košulji, naočalama ukrašenim cirkonima i luksuznom Chanel torbicom.

Livaju je upoznala 2014., kad je njemu bilo 20, a njoj 34 godine. Par je 2016. dobio kćer Elizabet, a 2021. rodio im se i sin Lorenzo. Pred oltar su stali nakon osam godina veze, u svibnju 2022.

- Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je - rekla je Iris ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Osim toga, priznala je kako je njezin život podređen Markovoj karijeri.

- Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko - dodala je.

