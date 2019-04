Elegović: Povlačim se iz javnog života, to me troši i želim mir

Zabava koja je dignuta na viši umjetnički nivo. Nije klasična predstava, nije cabaret, nije stand-up, a opet je sve to. Tako nam je glumica Mila Elegović (48) predstavila novi projekt, koncert s pričom nazvan 'Mila show'. Premijerno ga je izvela u petak, 26. travnja na Glumačkom festivalu u Krapini.

- Ponosna sam što sam napisala priču i realizirala ovaj projekt. Koncerata s pričom ima u Las Vegasu i Parizu, ali kod nas ih nema puno. Toga je bilo prije, 50-ih i 60-ih, no ne u ovoj formi. Toliko je teško opisati da je najbolje doći pogledati. I onda kad vidite, jedni će reći: ‘To je cabaret’, drugi kako je to predstava, treći da je koncert... - objasnila nam je Mila ovu mješavinu žanrova.

Foto: Ivan Balić Cobra/Promo

Projekt čine četiri balerine iz kazališta Komedija, četiri člana benda Roberta Polgara koji je zadužen za orkestraciju, dva gosta, koreografkinja Morana Paškiević i ton-majstor.

- Moje plesačice su izašle iz okvira baletnog umijeća pa će malo i glumiti. Ostavila sam otvorenu formu da se u svakom koncertu mogu pojaviti dva, tri nova lica. Ovisno o tome što hoću u nekom trenutku. Jedan od njih je Adalbert Turner Juci, a u Krapini će, s obzirom na to da je riječ o Zagorju, nastupati zagorska glumica, kolegica Marija Borić koja jako lijepo pjeva. To je u čast GFUK. Kad budem išla negdje drugdje, možda ću izabrati nekog drugog i slično. U svakom slučaju, dramaturški je otvorena ta forma da može doći bilo koji gost. Može biti instrumentalist, ali i dalje od početka do kraja postoji priča i svaki gost koji dođe ima neku ulogu u cjelokupnom projektu - kaže.

S obzirom na percepciju javnosti kod nas, stil života i publiku, nije bila spremna ulaziti duboko u svoju privatnost kao što je to na autobiografskim koncertima na Broadwayu radio Bruce Springsteen. Zato si je stvorila alter ego kroz koji svašta govori i uz balerine i bend, napravila pravi show.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Ideja za projekt nije joj došla preko noći, time se dugo bavila, ali nije dosad imala hrabrosti za tako veliki podvig.Svjesna je, kaže, koliko je teško biti poduzetnica u umjetničkom svijetu, a još k tome i autorica.

- Suradnici su mi divni, ali ipak sve što smo radili, moralo je proći neko moje sito. Sve sam uloge morala preuzeti na sebe. Prvo zamisliti, imati viziju, onda to i napisati, pa muzički spojiti jer su tu uključene i moje i tuđe pjesme.

Robert Polgar napravio je muziku koja je cijelo vrijeme u pozadini, kao da smo u filmu... Dala sam si puno truda, ali sve je ovo zahtijevalo izuzetnu vjeru u sebe, a trebalo mi je dugo u mojoj karijeri da je steknem. Nikad je nije bilo dovoljno da shvatim da ja takvo nešto mogu sama izvesti. Sad je došlo to vrijeme - veselo priča Mila. Osim što radi na autorskom projektu, nastupa i u mjuziklu 'Jalta, Jalta' u kazalištu Komedija i u predstavi 'Preko veze', koja je nastala u suradnjom kazališta Moruzgva i Kerempuh. Ondje se odlično snašla u ulozi Splićanke, koja postaje gradonačelnicom grada Zagreba.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Predstava je zabavna, ali i bolna jer govori kako mi kao narod pokušavamo sve napraviti preko veze. To je naš balkanski DNK. Uživam igrati ovu ulogu zato što ima jedan fantastičan prijelaz od tih svojih prvih, slavnih dana pa sve do moralnog pada - kaže.

Iako iza sebe ima niz pjesama, tvrdi kako je ljudi teško prihvaćaju kao glazbenicu i smatraju je 'samo' glumicom. Stoga je u 'Mila showu' pomirila glazbenu karijeru s glumačkom i tako najavljuje prijelaznu fazu u svojoj karijeri.

- Ovo je jako osoban trenutak za mene. Ovim koncertom planiram elegantno smanjiti javni doživljaj jer meni to životna faza nalaže. Zadovoljna sam i načinom života i izgledom, ali jednostavno se život stalno mijenja i te faze treba prihvatiti. Mičem se iz javnog života. Neću biti prisutna na način na koji sam bila dosad jer osjećam da je došlo to vrijeme - ispričala nam je.

Foto: Ivan Balić Cobra/Promo

To ne znači da glumica prekida svoju karijeru ili da će potpuno nestati iz javnog života, samo će svega toga biti u manjoj mjeri. Ipak, to što će biti manje medijski prisutna, ne znači da će manje raditi.

- Mene pokreće strast za mojim poslom. Puno sam mu u životu dala i žrtvovala, strašno sam mu se puno posvetila i stavila ga na prvo mjesto jer ga jako volim i volim biti na sceni. Nikad sebe nisam morala tjerati na posao. Ali kad ste u medijima dugo kao što sam ja, 25 godina, ako ne i više, shvatite da vas sve to troši. Treba mi malo mira i tišine. Zato će koncert biti točka na ‘i’ iza koje slijedi diskretnija javna faza, ako je to moguće, a mislim da jest (smijeh) - rekla je.

Glumica obožava izazove, a nije joj strano ni planiranje. Već sad u glavi ima zacrtane projekte na kojima želi raditi u 2020. i 2021. godini. U njima je potpuno iza kamere jer je njihova autorica.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Šarmantna Mila za sebe kaže da ima talent koji nema veze s njezinim poslom. Tiče se socijalne inteligencije koja joj je urođena.

- Medijski sam zanimljiva, to je vrsta socijalne inteligencije koju ljudi imaju a da ni ne moraju biti uspješni u svom poslu - objašnjava. Liniju na kojoj bi joj zavidjele i dvostruko mlađe kolegice Mila održava treninzima i 'flasterom na ustima'.

- Gladujem (smijeh). I na Uskrs sam malo jela, imala sam probe dva puta na dan pa sam pojela malo francuske, šnitu šunke i pince, ali sve je na jedan tanjurić stalo. Moja ‘tajna’ je zdrava i minijaturna prehrana, i to što koristim sve što suvremena kozmetika nudi, osim botoksa. Radi se o odricanju i teškoj disciplini. Mislim da svi na ovom svijetu mogu zadržati svoju liniju ako se ne prejedaju. S godinama čovjeku treba sve manje hrane jer se ona sve sporije probavlja. Samo sam disciplinirana. Ono što staviš u sebe, to si - kaže i nastavlja:

- Svakome bih preporučila trčanje ili hodanje jer je i to dovoljno za dobru liniju. I taj recept je jednostavan: tenisice i pravac na Savski nasip.

Foto: Instagram

Često joj u privatnom životu kažu da je seks-simbol. I to ne samo zbog uloga koje igra na daskama koje život znače nego zato što jednostavno zrači. Prije joj je to laskalo, a sad se, kaže, naježi.

- Različite žene imaju različite nivoe seksualne energije. Nekome je neka žena privlačna, nekome nije. Neka tijela izazivaju pažnju, neka ne. Privlačnost, karizma i seksepil su u oku promatrača. Neke žene imaju osviještenu seksualnu energiju i ona je snažna jer stvara život. Ipak, stravičan problem 21. stoljeća je u tome što je tanka granica između erotizma i vulgarnosti te između erotizma i pornografije. Smatram da živimo u pornografskom svijetu i pornokulturu. Tako da kad mi sad netko kaže da sam seks-simbol, sad se već stresem, prije mi je bilo slatko. Ta vladavina pornografije me plaši, iskrivljuje dragocjenost seksualne energije koja stvara život - tvrdi. Uleti muškaraca uvijek su joj simpatični i, iako joj svašta kažu, i dobre i loše podnese sa smiješkom.

Foto: Ivan Balić Cobra/Promo

- Nisu im uleti katastrofa, okej su. Ali cijela priča oko muškaraca i žena otišla je kvragu zato što su se zamijenile uloge pa žene glume muškarce, a muškarci žene. Iskreno, svašta mi kažu, okružena sam s puno ljudi, ali na sve se samo nasmijem. Takve me stvari više ne opterećuju - zaključuje Mila.