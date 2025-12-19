Ela Jerković u Amsterdamu: 'Provalili su mi u automobil i ukrali putovnicu, ne mogu kući'

Hrvatska influencerica i tiktokerica Ela Jerković oglasila se iz Amsterdama nakon što joj je putovanje obilježio neugodan incident. Tijekom boravka u nizozemskoj metropoli provaljeno joj je u automobil, a lopovi su odnijeli osobne stvari, uključujući opremu za snimanje i putovnicu.

Zbog krađe je bila prisiljena promijeniti planove i odgoditi objavu najavljenog sadržaja. U videu koji je podijelila s pratiteljima na TikToku naglasila je da problem nije samo gubitak jednog videa.

"Nažalost, danas neće biti vlogmasa. Opljačkana sam u Amsterdamu, dva snimljena videa više nemam, a uz to mi je ukradena i putovnica. Postoji mogućnost da će kasniti i sljedeći video jer se trenutačno ne mogu vratiti kući", ispričala je, pritom pokazujući razbijeno staklo na automobilu.

Otišla je zatim u Hrvatsku ambasadu kako bi mogla dobiti potrebne dokumente za povratak kući.

Foto: Instagram

Nakon objave javila su se i pitanja pratitelja koji su se čudili zašto se gradom kretala automobilom. Jerković je pojasnila kako je vozilo unajmila na aerodromu jer je trebala putovati do Rotterdama, pa joj je takva opcija bila najpraktičnija, a usput je iskoristila priliku za obilazak Amsterdama. Dodala je i da ovakav ishod nije očekivala, osobito jer je, kako kaže, ranije putovala i na destinacije koje imaju reputaciju znatno nesigurnijih.