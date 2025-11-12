Elias napustio MasterChef nakon zahtjevnog stres testa

Nakon izuzetno zahtjevnog stres testa, MasterChef napušta Elias Abou Haydar. Zajedno s Juricom i Barbarom, replicirao je kompleksni desert renomirane zagrebačke slastičarke Ruže Šimić, no njegova izvedba nije zadovoljila ključne kriterije. Stres testaši ovoga puta imali su pomoć, i to ne samo s galerije, nego su njihovi pomoćnici i kuhali s njima.

Zadatak je zahtijevao preciznost i posebnu pažnju posvećenu estetici. Desert chefice Ruže Šimić koji su replicirali, sastojao se od čak 13 komponenata, uključujući karamel kremu, krambl, ring od temperirane čokolade..., a sve je trebalo pripremiti unutar 90 minuta. Kandidati su dobili i pomoćnike: Elias je kuhao s Ottom, Barbara s Endrinom, a Jurica sa Selmom. Kako je chef Stjepan objasnio, pomoćnici nisu imali isključivo savjetodavnu ulogu već su pozvani sudjelovati u pripremi ovog kompleksnog deserta za radnim jedinicama.

"U ovom kuhanju sve predstavlja problem, ništa nije jednostavno", istaknula je Barbara pred kraj izazova. Elias je u procesu bio koncentriran na karamelu, zanemarivši finalni izgled tanjura. „Kao da smo jeli čokolino ili kašicu za bebe“, komentirao je njegovu repliku deserta chef Stjepan.

Chefica Ruža bila je blaga, ali jasna: „Zadovoljna sam s onim što ste mi donijeli, iako to nije ono što sam vam prezentirala. Sve u svemu nije loše.“ Najbolju repliku njezinog deserta imala je Barbara, što je i sama chefica potvrdila. Elias pak nije uspio zadržati željenu razinu kompozicije, a Ruža je dodatno komentirala: „Raspored na tanjuru nije bio kako je trebalo biti, sve je bilo nagurano na sredinu. Nije bilo hrskave komponente, pa je sve bilo jednolično.“

Elias se dostojanstveno oprostio od showa poručivši: „Nije uspjelo kako sam htio. Ali sretan sam, dao sam sve od sebe. Moje MasterChef putovanje nije bilo nimalo lako, prvo zbog jezične barijere. Ali puno sam naučio i bolje kuhati, i balansirati, i tradicionalnu hrvatsku kuhinju. Želio sam pobijediti u MasterChefu, ali idem dalje. Tko zna, možda ćete za godinu dana doći u moj restoran. Za mene su najvažniji u MasterChefu bili ljudi, bez ljudi ne možeš ništa.“

Jurica je, unatoč nelagodi koju je osjećao kada je morao u stres test, ostao u natjecanju, a Barbara, koja je dobila pohvale za najbolju repliku, poručila je: „Žiri mi je dao vjetar u leđa i u budućnosti ću se truditi servirati što kreativnija jela i pokazati da je moje mjesto tu.“

Chef Stjepan zaključio je: „Niste odustajali, i to je ono što cijenimo kod vas“, naglašavajući ozbiljnost ovog izazova i dodavši da ovako tehnički kompleksno jelo nije dugo viđeno u MasterChefu.