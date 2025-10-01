Obavijesti

Show

Komentari 0
MASTERCHEF

Eliasa svladale emocije usred stres testa: 'Nedostaju mi obitelj, žena i djeca...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Eliasa svladale emocije usred stres testa: 'Nedostaju mi obitelj, žena i djeca...'
6
Foto: Luka Dubroja

Večeras je sedam kandidata dočekao prvi stres test u ovogodišnjem MasterChefu koji se odvio kroz nekoliko napetih faza, a posljednja će odlučiti tko prvi odlazi kući

Sedam kandidata dočekao je prvi stres test u MasterChefu koji se odvio kroz nekoliko napetih faza, a napetost je rasla iz minute u minutu.

Prva faza bila je trančiranje pileta, a kandidati su na raspolaganju imali sedam minuta da precizno odvoje batak, zabatak, krilo i prsa uz hrbat i prsnu kost. Najviše uspjeha u tom dijelu izazova imali su Antonio Detić i Ivan Capan, no Antonio je bio za nijansu bolji od Ivana, što mu je donijelo spas od daljnjeg stres testa i sigurno mjesto na galeriji.

Foto: Luka Dubroja

U drugoj fazi kandidati su se suočili s jednom od najklasičnijih tehnika kontinentalne kuhinje – paniranjem i pohanjem. „Svi ste to radili tisuću puta kod kuće, ali razlika je ovdje što poh ne odlučuje o domaćem ručku nego o vašoj sudbini u ovom natjecanju“, poručio je chef Mario Mihelj. „Trebate ispanirati oba batka, jedan batak pečete sada, drugi ostavljate za kasnije. Imate termometar, morate mjeriti temperaturu ulja i mesa tako da vam meso ne pregori niti ostane sirovo, a vrijeme za drugu fazu iznosi 20 minuta.“ Kandidatkinja Anamarija komentirala je: „Meni bi neko realno vrijeme bilo pola sata, ali to bi bilo previše za stres test, oni moraju to skratiti da bi to baš bio stres test.“ Najbolje se snašao Damjan Tepić, koji je pripremio savršeni pohani batak te se pridružio kandidatima na galeriji.

Foto: Luka Dubroja

Preostalih petero kandidata dočekala je treća faza. „Nadam se da ćete u sljedećoj fazi biti uspješniji. Pripremite se, koncentrirajte se i dajte sve od sebe – rasturite“, ohrabrio ih je Mario Mihelj. „Opet sam bio dosta blizu, ali već posustajem i gubim nadu“, iskreno je priznao Ivan Capan. Treća faza donijela je zadatak savršenog rezanja krumpira za pomfrit. Upravo tu je briljirao Zoran Đošić, koji je osim preciznog reza jedini oprao krumpir kod rezanja, a to je bio potez koji ga je odveo ravno na galeriju. „Rekao sam da ću dići spomenik tom krumpiru jer me krumpir izvukao i idemo dalje“, izjavio je Zoran nakon prolaska.

BIT ĆE STRESNO I NAPETO... Uf! Večeras kandidate očekuje prvi stres test u 'MasterChefu'
Uf! Večeras kandidate očekuje prvi stres test u 'MasterChefu'

U isto vrijeme, Eliasa Abou Haydara svladale su emocije te je priznao koliko mu nedostaju obitelj, žena i djeca. „Fale mi obitelj, žena i djeca, želim da oni budu ponosni i još sam na početku, moram doći k sebi“, objasnio je Elias.

Foto: NOVATV

Njega i preostale kandidate – Bojanu Bandu, Ivana Capan i Anamariju Hlevnjak – sada čeka četvrta i finalna faza stres testa koja će jednog od njih poslati kući. Tko će napustiti MasterChef – doznat ćemo u idućoj epizodi!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!
NEKI SU NEPREPOZNATLJIVI

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi slavni borili su se s kilama, pogledajte njihovu promjenu!

Borbe s kilogramima nisu pošteđene ni mnoge slavne face. I oni ponekad imaju višak kilograma koji im šteti zdravlju, pa poduzimaju sve kako bi riješili ovaj problem
FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama
NEPREPOZNATLJIVA JE!

FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Trumpova Melania pozirala je potpuno gola, nije bila ni sama

Melania je zavela Donalda Trumpa 1998., imala je tada 28 godina. A svega par godina prije toga, skinula se gola i pozirala pred fotićem za jedan muški časopis... Prošlo je skoro 30 godina otkako su fotke nastale
FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda
SEKS SIMBOL 90-IH

FOTO Pamela Anderson nije više plavuša! Evo kako sad izgleda

Dugi niz godina, Pamela Anderson bila je prepoznatljiva, između ostalog, i po svojoj dugoj valovitoj kosi. Zadnjih nekoliko godina glumica njeguje prirodniji izgled, kosu je nedavno skratila, a sada i promijenila boju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025