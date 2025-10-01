Uf! Večeras kandidate očekuje prvi stres test u 'MasterChefu'

Večeras u 'MasterChefu' slijedi prvi stres test ove sezone nakon kojeg će jedan kandidat završiti svoje kulinarsko putovanje. U stres test ulazi sedam natjecatelja: Anamarija Hlevnjak, Damjan Tepić, Bojana Banda, Ivan Capan, Antonio Detić, Zoran Đošić i Elias Abou Haydar.

Chef Goran Kočiš podsjetit će Endrinu Muqaj na moć koju joj nosi osvojena zlatna kartica imuniteta: 'Endrina, ti dobro znaš da tvoja kartica imuniteta i tvoja dobra volja mogu danas nekog spasiti. U slučaju da želiš nekog spasiti, ostaješ bez imuniteta i u sljedećem stres testu možeš ispasti. Pitanje je – želiš li nekoga od ovih sedam kandidata dolje za svojim radnim jedinicama možda vidjeti gore, na galeriji?'

Foto: Luka Dubroja

No hoće li Endrina odlučiti nekoga spasiti ili ne, tek ćemo doznati.

- Stres test će biti u fazama, a u tjednu kontinentalne Hrvatske fokus je na tehnikama koje čine temelj svakog kuhanja - najavit će chef Mario Mihelj.

Foto: Luka Dubroja

Kao jedan od zadataka u prvom stres testu, kandidati će morati trančirati pile i po skupinama precizno odvojiti batak, zabatak, krilo i prsa uz hrbat i prsnu kost.

Prije izazova, Anamarija će priznati: 'Lovi me strah jer sumnjam u sebe da ću biti među najgorima. Pokušavam ostati hladna, ali počela sam se tresti.'

Za obradu pileta kandidati će imati svega sedam minuta, a onaj tko najbolje odradi ovaj posao, dobit će određenu prednost.

- Sedam minuta je i previše, čak mogu reći da je dovoljno i za dva komada - komentirat će samouvjereno Ivan Capan.

Foto: Luka Dubroja

Tko će pokazati smirenost i tehniku, a tko će napraviti greške koje će ga možda stajati mjesta u 'MasterChefu', ne propustite doznati večeras na Novoj TV!