TKO IDE U TOP 10?

Eliminacije u Igri chefova: 'Sve je teže, baš smo postali ekipa...'

Foto: Maja Bota Strbe

Timovi će u novom izazovu pripremati jela od divljači i šumskih namirnica za lovce i lovkinje. Iako će biti oduševljeni, mogu glasati samo za jedno od tri poslužena jela... Nakon toga slijede eliminacije

Novi tjedan u napetoj 'Igri chefova' započet će izazovom pripreme jela s divljači i šumskim namirnicama za lovce i lovkinje iz udruge 'Sokol Donji Miholjac' te udruge 'Zec Četekovac'. Timovi neće imati vremena za dogovor već će na Marijanin znak pohrliti po svoje namirnice i baciti se na pripremu, usput se konzultirajući o jelima koja će pripremati.

Foto: Maja Bota Strbe

„Kad god sam bio u nekom lovačkom domu jeo sam neki gulaš. Naravno, ne možemo u sat vremena napraviti dobar gulaš, ali možemo rekreirati te okuse koji su nam svima poznati“, najavit će chef Tibor i za svoj tim dodati: „Uvijek u kuhinji treba neko vrijeme da ljudi nauče raditi jedni s drugima. Shvatili su koliko tko može i da u ovim izazovima više nije poanta dokazati se individualno nego kao tim.“

„Atmosfera je tu, kuha se dobro, sluša se dobro. Sretni su što izvodimo, kako komuniciramo i mislim da se apsolutno nemamo čega sramiti“, reći će chef Stiven, a Daniel iz sivog tima zaključiti: „Svi smo jako dobro to odradili i vidjet ćemo kako će nam presuditi lovci.“

Lovci će ostati oduševljeni posluženim jelama. „Okusi su fantastični i nemam zamjerke nikakve“, reći će jedna lovkinja, njen kolega dodati: „Meso je mekano kao duša“ te svi zajedno zaključiti kako su timovi ispunili njihova očekivanja. Ipak, glasati mogu samo za jedno od tri poslužena jela.

Foto: Maja Bota Strbe

Eliminacijski izazov danas će biti priprema jela na planinarenju - kandidati će pripremati jelo isključivo s onim namirnicama koje se nalaze u njihovim ruksacima, poput kobasice, pancete, graha, slanutka, luka i sličnih namirnica dobro poznatih planinarima i kamperima. „Nema fine dininga, nema glamura, u prirodi smo i kuhamo“, komentirat će jedan kandidat, zadovoljan zadatkom.

Kako u showu ostaje sve manje kandidata, trojici chefova mentora postaje sve teže odabrati najslabije jelo pa će Stiven komentirati: „Sve u svemu - svi su sasvim dobro napravili, neki su bili kreativniji, to se vidi, a neki su bili kao malo lošiji, ali i to lošije - nije loše.“

„Danas ne bih volio ispasti, a i sve nam je teže, baš smo ekipa postali i teško je gledati bilo koga da odlazi“, reći će jedan od kandidata, a drugi dodati: „Najneizvjesnije eliminacije dosad!“

Foto: Maja Bota Strbe

Tko će ući u top deset - ne propustite u novoj epizodi 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

