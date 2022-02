Nema više romantike, onakve nježnosti kakvu smo mi imali u mladosti. Kao da današnja mladost nema potrebu za romantikom, pravom ljubavi, poštovanjem. Kao da to blijedi, rekao nam je Elio Pisak (68) koji je snimio 22 albuma. Pjevač se nada kako će se iskrene i snažne emocije vratiti, kao i moda, koja se uvijek vraća. Poruku da postoji nada, da će se ljubav ostvariti, da će se vratiti stara ljubav, šalje i novom pjesmom “Kao nekad”. Lijepa je to balada koja podsjeća na pjesme 70-ih. Današnje vrijeme smatra previše dinamičnim jer su ljudi fokusirani samo na to da ostvare što više, a to je, ističe, problematično. Na snimanju spota, u konobi Borgonja u Višnjanu, okupili su se ljudi koji se dotad nisu poznavali. I generacijski su jako različiti.