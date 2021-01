I u četvrtoj sezoni “Crno-bijelog svijeta” glumi dobroćudnu Dunju Bertalan, duhovitu i pomalo ekscentričnu umjetnicu, kakvu bi svatko poželio za susjedu. Elizabeta Kukić (62) u matičnom je kazalištu - nekoć Jazavac, a danas Kerempuh, od 1986. godine. Do danas je odigrala više od stotinjak kazališnih i filmskih uloga, igrala u desetak TV serija i radijskih drama za što je osvojila 12 nagrada.

POGLEDAJTE VIDEO: Sara Stanić u '24 pitanja'

I u stvarnosti glumica Elizabeta Kukić je ležerna i komunikativna, no kako kaže, sve ovo što se odvijalo posljednjih dana, jako je utjecalo na njezino raspoloženje. Čak i ona koja je cijeli radni vijek provela u satiričkom kazalištu i nasmijala tijekom karijere milijunsku publiku priznaje da ovih dana gubi smisao za humor.

- Gledam ljude u Petrinji, Sisku, Glini i tko zna koliko je još sela za koja ni ne znamo koliko je ljudi ostalo bez svega što su imali. Srce mi se slama i nisam mogla ni zamisliti da će 2020. završiti tako katastrofalno. Zato sam 2021. dočekala kod kuće sama i čula se telefonom s mojim najdražima. Mislim da nitko ove godine nije imao snage za nekakva velika slavlja - kaže Elizabeta.

2020. ćete pamtiti po još jednoj sezoni “Crno-bijelog svijeta” unatoč pandemiji i smanjenoj filmskoj produkciji.

Ta serija je nešto od malih radosti po kojima ću pamtiti godinu koja je iza nas. Trebali smo početi snimati još u ožujku i onda je sve stalo zbog pandemije. Uz nadljudske napore cijele ekipe, od produkcije do redatelja Gorana Kulenovića i Igora Mirkovića, uspjeli smo se okupiti na setu u srpnju. Srećom da je ekipa - a tu mislim ne samo na kolege glumce nego na sve one ljude iza kamera – doista bila homogena unatoč uvjetima pod kojima nitko od nas nikad nije radio. Činilo mi se da su pravi mađioničari jer su neke scene koje su se trebale snimati u drugim gradovima uspješno zamijenili lokacijama u Zagrebu.

Sjećate li se gdje ste bili vi i vaš danas pokojni suprug Fadil Hadžić, što ste radili tad, sredinom 80-ih, u vrijeme kad se odvija radnja ove sezone?

Jako se dobro sjećam tih vremena. Moja kći Ana je imala tek nekoliko mjeseci u svibnju 1986. kad se dogodila katastrofa u Černobilu. Kako tad nije bilo interneta ni pametnih telefona, do nas su sporije stizale vijesti, pa nismo imali pojma što se dogodilo. Sjećam se da smo suprug i ja baš tih dana stalno bili u šetnjama po prirodi da se dijete nadiše svježeg zraka, bilo je lijepo i sunčano vrijeme. I onda kad smo došli kući i čuli da se nad Europom širi radioaktivni oblak, pretrnuli smo. Nakon toga je bilo još gore. Razmišljala sam nad svakom jabukom, mrkvicom i salatom - gdje je rasla, je li ozračena i hoće li mi dijete jesti ozračenu hranu. Ali iz današnje perspektive, uz dužno poštovanje prema žrtvama u Černobilu, čini mi se da smo, barem mi u Hrvatskoj, u puno težoj situaciji.

Gdje vas je zatekao ova zadnji razorni potres?

Kod kuće. I činilo mi se kao da je trajao čitavu vječnost. Izjurila sam iz stana u papučama i tek kad sam bila vani, obula sam čizme. Vjerujem da nisam jedina koja je doživjela strašan šok. A tek kad sam se nekoliko sati kasnije vratila u stan i kad sam uključila televiziju, nakon što se vratila struja, vidjela sam pravi užas i ljudsku patnju koju je taj potres prouzročio.

Ipak, u ovoj godini iščekujete radosni događaj.

Da. Cijela obitelj s nestrpljenjem iščekuje početak veljače kad bi moja Ana trebala roditi djevojčicu. Kako to već ide - sad se svi samo brinemo kako je Ana, ali kad jednog dana dođe to maleno biće iz rodilišta, sigurno će malena biti u prvom planu. Jedva čekam da prohoda i da je mogu uzeti sa sobom u kazalište, pa kad malo odraste da čujem njezine želje, stavove... To su trenuci koje pamtim kad sam i sama postala majka i koji donose neizmjernu radost.

Hoćete li biti popustljiva baka?

Moja kći Ana je jedinica, ali nikad je nismo razmazili i danas je ona odlučna, pametna, marljiva i uspješna mlada žena. Kad su unuci u pitanju, obično postajemo puno mekši u odgoju. Ali sigurna sam da ću biti brižna, kao i sve bake na svijetu. A bit će tu i zetovi roditelji koji će isto dati sve od sebe. Ne sumnjam da ćemo se svi truditi pružiti našoj unučici puno radosti.