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POKAZALA TRBUŠČIĆ

Elizabeth Olsen čeka prvo dijete

Piše Zrinka Medak Radić,
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Elizabeth Olsen čeka prvo dijete
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Foto: Instagram/ kolaž

Sretnu vijest otkrile su fotografije snimljene ovog tjedna u Los Angelesu na kojima je zvijezda Marvelovih filmova pokazala trudnički trbuh

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Slavna 37-godišnja glumica i njezin suprug, glazbenik Robbie Arnett, uskoro će postati roditelji. Sretnu vijest, koju par još nije službeno potvrdio, otkrile su fotografije snimljene ovog tjedna u Los Angelesu na kojima je zvijezda Marvelovih filmova pokazala trudnički trbuh.

Naime, Elizabeth Olsen snimljena je tijekom ručka u losanđeleskom restoranu "All Time" u ležernom izdanju. Nosila je bijelu košulju čije je donje gumbe ostavila otkopčanima, jasno otkrivajući zaobljeni trbuh. Fotografi su zabilježili i trenutak u kojem je glumica, poznata po ulozi Wande Maximoff, nježno držala trbuh, ne ostavljajući prostora sumnji da je na putu prinova. 

Olsen i Arnett, glazbenik indie benda Milo Greene, svoju su vezu oduvijek vodili u tajnosti. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na odmoru u Meksiku 2017. godine. Dvije godine kasnije zaručili su se, no o vjenčanju nisu javno govorili. Glumica je tek 2021., tijekom intervjua za Variety slučajno otkrila da su u braku, nazvavši Arnetta svojim "suprugom" dok je komentirala knjigu koju je ostavio u pozadini njezina videopoziva. Kasnije je pojasnila da su se vjenčali u tajnosti prije pandemije.

Foto: Instagram/ kolaž

​- Pobjegli smo i vjenčali se, a svadbu smo imali kasnije. Bilo je to prije Covida - izjavila je Olsen.

Iako je sada na pragu majčinstva, Olsen je ranije priznala kako prije veze s Arnettom nije bila sigurna želi li se uopće udati ili imati djecu.

​- Nisam znala želim li se udati ili imati djecu. Shvatila sam nakon šest mjeseci veze da ćemo se vjerojatno zajedno useliti u kuću koju sam renovirala i htjela sam da on sudjeluje u odlukama kako bi to postao naš prostor - otkrila je u jednom podcastu.

Opisala ga je kao "najveću podršku" u svom životu, dodavši da je "nevjerojatno drag, smiješan i pametan". Par, koji sebe opisuje kao introverte, uživa u mirnom životu, a zajedno su napisali i seriju dječjih knjiga "Hattie Harmony". Glumica je još 2021. godine javno razmišljala o osnivanju obitelji, otkrivši da joj je predsjednik Marvel studija, Kevin Feige, pružio punu podršku, poručivši joj isto što i Scarlett Johansson: "Živi svoj život, a mi ćemo se prilagoditi oko tebe". Taj trenutak za poznatu glumicu, čini se, napokon je stigao.

 *uz korištenje AI-ja
 
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