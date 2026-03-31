Obavijesti

Show

Komentari 10
gostovala u emisiji

Ella Dvornik bez zadrške: 'Ne vjerujem u Boga, teže je biti nevjernik nego vjernik...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ella Dvornik bez zadrške: 'Ne vjerujem u Boga, teže je biti nevjernik nego vjernik...'
4
Foto: Instagram

Naglasila je kako vjeruje da je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo, a smrt ne vidi kao kraj, nego kao prijelaz

Admiral

Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir, rekla je Ella Dvornik u novoj epizodi emisije '5 minutes left' autora Kristijana Jalšića, u kojoj gosti odgovaraju na pitanja kao da im je ostalo još samo pet minuta života. Dodala je da Bog za nju nije osoba, nego osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo koje opisuje kao 'okov'.

Otkrila je da vjeruje kako je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo te da smrt vidi kao prijelaz, a ne kraj. Tvrdi da je lakše biti vjernik nego nevjernik. Prema njezinom mišljenju, vjera neke ljude drži pod kontrolom, dok je za druge osobni način suočavanja sa smrtnošću.

Foto: Instagram

Dotaknula se i osobnog života. O smrti oca govorila je bez patetike i priznala da iz tog razdoblja ima 'blackoute', ali danas na smrt gleda kao na nešto neizbježno. Smatra da se treba pomiriti s time da će svi ljudi u našem životu jednom nestati i da ih upravo zbog toga treba vrednovati. Iako se ne moli, izjavila je kako se oca često sjeti.

Progovorila i o vlastitim pogreškama.

- Griješila sam puno - rekla je i dodala kako se pokajala za sve svoje grijehe, koje definira kao svjesno povrjeđivanje druge osobe. Također je rekla kako smatra da je manje grešna nego ljudi koji su vjernici.

Foto: Instagram

Odgovorila je i na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za slavu: 'Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drukčija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.'

Istaknula je kako vjeruje da je svojoj djeci dobar uzor te im želi ostaviti jasnu poruku: 'Radite što god želite, dok god ne činite loše drugim ljudima.'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026