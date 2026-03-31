Naglasila je kako vjeruje da je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo, a smrt ne vidi kao kraj, nego kao prijelaz
Ella Dvornik bez zadrške: 'Ne vjerujem u Boga, teže je biti nevjernik nego vjernik...'
Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir, rekla je Ella Dvornik u novoj epizodi emisije '5 minutes left' autora Kristijana Jalšića, u kojoj gosti odgovaraju na pitanja kao da im je ostalo još samo pet minuta života. Dodala je da Bog za nju nije osoba, nego osjećaj sigurnosti i nešto što nadilazi fizičko tijelo koje opisuje kao 'okov'.
Otkrila je da vjeruje kako je svijest puno veća od života koji trenutačno živimo te da smrt vidi kao prijelaz, a ne kraj. Tvrdi da je lakše biti vjernik nego nevjernik. Prema njezinom mišljenju, vjera neke ljude drži pod kontrolom, dok je za druge osobni način suočavanja sa smrtnošću.
Dotaknula se i osobnog života. O smrti oca govorila je bez patetike i priznala da iz tog razdoblja ima 'blackoute', ali danas na smrt gleda kao na nešto neizbježno. Smatra da se treba pomiriti s time da će svi ljudi u našem životu jednom nestati i da ih upravo zbog toga treba vrednovati. Iako se ne moli, izjavila je kako se oca često sjeti.
Progovorila i o vlastitim pogreškama.
- Griješila sam puno - rekla je i dodala kako se pokajala za sve svoje grijehe, koje definira kao svjesno povrjeđivanje druge osobe. Također je rekla kako smatra da je manje grešna nego ljudi koji su vjernici.
Odgovorila je i na pitanje misli li da su je roditelji iskoristili za slavu: 'Ne, ali možemo biti suprotni - jesam li ja iskoristila njih za vlastitu slavu? Nisu. To su bila drukčija vremena i sve je bilo kako je trebalo biti.'
Istaknula je kako vjeruje da je svojoj djeci dobar uzor te im želi ostaviti jasnu poruku: 'Radite što god želite, dok god ne činite loše drugim ljudima.'
