Ella Dvornik: 'Da sam u politici, nepopularne odluke objavila bih kad Maja i Šime putuju...'

Kći pokojnog kralja funka, Ella Dvornik, u novom videu na Instagramu podijelila je svoju ideju o političkom marketingu i pritom dobro nasmijala pratitelje, ali i skupila klikove. U kratkom videu koji se brzo proširio društvenim mrežama Ella je objasnila kako bi, da je političarka, tempirala objavu nepopularnih vijesti. Njezina strategija temelji se na pažljivom praćenju medijske scene, odnosno putovanja pjevačice Maje Šuput i bivšeg 'Gospodina Savršenog', Šime Eleza.

– Ja da sam političar i da moram izjaviti nešto za što mislim da se narod baš ne bi dobro složio, ja bih to tempirala po tome kada Maja Šuput i Šime idu na putovanje – započela je.

Objasnila je kako je primijetila da u trenucima kada Maja na društvenim mrežama objavljuje sadržaj s egzotičnih putovanja sve ostale vijesti vrlo brzo padnu u drugi plan.

– Ozbiljno, skužiš da nešto izađe i doslovno nitko više ne zna što se taj dan dogodilo. Možeš napraviti najveću provokaciju na svijetu – nema šanse, ne možeš pobijediti – rekla je Ella, aludirajući na to koliko medijsku pažnju može preusmjeriti viralni sadržaj.

Video je popratila i kratkim opisom: „Prelazim iz Instagram marketinga u politički“, čime je dodatno naglasila satirični ton objave.

U komentarima su joj se brojni pratitelji pridružili u šali, a neki su je čak prozvali i „kraljicom“.

„Glasao bih za tebe 100 %“, „Kraljica“, pisali su joj.

Drugi su pak primijetili promjenu u njezinu izgledu te pohvalili novu frizuru.

„Šiške ti stoje topčina“, poručio joj je jedan pratitelj.