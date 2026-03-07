Obavijesti

Show

Komentari 10
POLITIČKI MARKETING PO ELLI

Ella Dvornik: 'Da sam u politici, nepopularne odluke objavila bih kad Maja i Šime putuju...'

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: < 1 min
Ella Dvornik: 'Da sam u politici, nepopularne odluke objavila bih kad Maja i Šime putuju...'
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL, Instagram

Ella spomenula Maju i Šimu pa i sama zaradila klikove, no htjela je samo plasirati svoju ideju o političkom marketingu. Loše vijesti ne bi se daleko čule ako ih se objavi na dan kada Maja i Šime dignu nove fotografije

Admiral

Kći pokojnog kralja funka, Ella Dvornik, u novom videu na Instagramu podijelila je svoju ideju o političkom marketingu i pritom dobro nasmijala pratitelje, ali i skupila klikove. U kratkom videu koji se brzo proširio društvenim mrežama Ella je objasnila kako bi, da je političarka, tempirala objavu nepopularnih vijesti. Njezina strategija temelji se na pažljivom praćenju medijske scene, odnosno putovanja pjevačice Maje Šuput i bivšeg 'Gospodina Savršenog', Šime Eleza. 

– Ja da sam političar i da moram izjaviti nešto za što mislim da se narod baš ne bi dobro složio, ja bih to tempirala po tome kada Maja Šuput i Šime idu na putovanje – započela je.

Objasnila je kako je primijetila da u trenucima kada Maja na društvenim mrežama objavljuje sadržaj s egzotičnih putovanja sve ostale vijesti vrlo brzo padnu u drugi plan.

SVI GLEDAJU ISTO... 'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...
'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...

– Ozbiljno, skužiš da nešto izađe i doslovno nitko više ne zna što se taj dan dogodilo. Možeš napraviti najveću provokaciju na svijetu – nema šanse, ne možeš pobijediti – rekla je Ella, aludirajući na to koliko medijsku pažnju može preusmjeriti viralni sadržaj.

Video je popratila i kratkim opisom: „Prelazim iz Instagram marketinga u politički“, čime je dodatno naglasila satirični ton objave.

U komentarima su joj se brojni pratitelji pridružili u šali, a neki su je čak prozvali i „kraljicom“.

'VADI KUME KEŠ' DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi
DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi

„Glasao bih za tebe 100 %“, „Kraljica“, pisali su joj.

Drugi su pak primijetili promjenu u njezinu izgledu te pohvalili novu frizuru.

„Šiške ti stoje topčina“, poručio joj je jedan pratitelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi
'VADI KUME KEŠ'

DOZNAJEMO Evo koliko Šuput i ostale zvijezde Hrvatske i regije traže da vam pjevaju na svadbi

Organizatori vjenčanja s kojima smo razgovarali otkrivaju koliko zvijezde doista naplaćuju svoje nastupe i kakve se sve priče kriju iza raskošnih svadbenih noći
FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom
ODVAŽNO IZDANJE

FOTO Emily Ratajkowski na reviju stigla gotovo gola: Grudi je skrila zavezanim puloverom

Poznata manekenka privukla je sve poglede na reviji Loewe tijekom Pariškog tjedna mode, gdje je stigla u nesvakidašnjem izdanju. Naime, za ovu prigodu Emily nije obukla ni grudnjak niti top, a obline je skrila preko ramena prebačenim puloverom.
'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...
SVI GLEDAJU ISTO...

'Ella, pa di su ti gaćice?' Fanovi u nevjerici povećavaju fotke...

Influencerica je podijelila niz fotografija na društvenim mrežama, a najviše pažnje privukla je ona na kojoj leži na krevetu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026