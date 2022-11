Ella Dvornik: Malo golotinje je kul, a lijepo je kada žena ima dobre grudi i struk. Zašto ne?

Ella Dvornik (31) svojim provokativnim izdanjima i transformacijama često diže prašinu. Ipak, kod kuće je tipična majka dvije kćeri. One je ponekad, kako je kazala u novom intervjuu za In Magazin, izluđuju, ali im priušti sve ono što ona nikad nije imala. Osim Balie i Lumi Wren, dotaknula se pokojnog oca, legendarnog Dine Dvornika, bogatstva te izgleda.

- Ja sam dosta opušten roditelj. Kad uđem u dućan s igračkama više ne znam da li kupujem njima ili sebi, zabavno nam je, ali ima trenutaka kad ne možeš više! Ova se dere, ona se dere, pa te pitaju isto pitanje 30 puta, 'Mama, mama, mama' - stojim kraj tebe, što želiš?' Tako da ima tih nekih trenutaka koje sad shvaćam, što su mi ljudi govorili prije, ali mislim da je to normalno svima i nije istina da kad imaš jedno da s navikneš na drugo! Jedno tko nijedno, dvoje tko 20 - rekla je Ella.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Što se tiče izgleda, kaže da je normalno da žene ističu ono što je njima lijepo, a skrivaju ono što im se ne sviđa.

- Tako da to koliko žena pokazuje, govori o tome koliko je spremna voljeti samu sebe, ne znam kako da to kažem. Tako da da, na nekim eventima bude malo više golotinje, ali to je cool. Lijepo je kad žena ima lijepe grudi, dobar struk, zašto ne bi malo svi uživali u tome - objasnila je Ella koja je pokrenula lavinu reakcija na devetom 'Story Hall of Fameu' u lipnju, kada je stigla u haljini s dubokim prorezom na nozi.

- Jer su svi mislili da nemam gaće! Imala sam ih, ali sam ih zavezala s onom žicom od tosta, ni u ludilu ne bih izašla van bez gaća, prvo meni ne bi bio dobar feeling, gol si, a drugo nikad ne znaš da se ne što pomakne, ali dobro je bilo, narod se razveselio - ispričala je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

Često se sjeti oca Dine, mnogima omiljenog i nikad prežaljenog kralja funka. Kaže da je obožavao igrati videoigrice na internetu s igračima diljem svijeta.

- Ja sam ga uvijek zvala Čovjek-dijete, bez obzira što je imao 40 godina i dalje je u duši zadržao to dijete u sebi - otkrila je te priznala da nikad ne bi željela biti bilijardera.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

- Meni je jako tužan život tih ljudi koji žive tako, žive u privatnom avionu, imaju security, pa ih nitko ne smije taknut, ne vjeruju nikome - rekla je.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

