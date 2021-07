Ella Dvornik (30) je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je objavila Facebook status koji je nasmijao mnoge.

'Muž: Što to piješ? Ja: Sok. Muž: Kakav sok? Ja: Od grožđa. Muž: Vino je, je li tako? Ja: To sam što jesam' - napisala je influencerica.

U komentarima se oglasila zbrinut pratiteljica, koju je zanimalo što pije Ellin suprug Charles (45) dok ona pije vino.

- Što on pije? Nadam se da je jedan trijezan u slučaju da se nešto dogodi. Ipak, dvoje dječice - pitala je Ellu.

- Ide on na cap cap uskoro - odgovorila joj je influencerica, na što se uključila druga pratiteljica i zaključila da se vjerojatno nisu dobro razumjele.

- Ella misli da ne bi bilo još dječice, a ti na neku nezgodu. Je li zna on za cap cap? Sad je na Google Translateu - našalila se pratiteljica, a Dvornik joj je objasnila svoje razloge.

-On je to odlučio jer je ilegalno u Hrvatskoj ženi ispod 35 godina podvezati jajnike, a ja ne smijem koristiti hormonalne pilule - napisala je Ella te dodala da je Charlesu to pet minuta, a meni agonija s nuspojavama.

- Stvarno moram reći da sam ponosna na njega za tu odluku, jer njegovo se može vratiti, a meni se ne bi moglo nikada - zaključila je.