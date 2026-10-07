Ella Dvornik na Instagramu je podijelila trenutak uživanja u kebabu, jelu koje nije jela godinama, zahvaljujući svom tajanstvenom 'Meštru'
Ella Dvornik otkrila koje jelo nije jela čak godinama: 'Meštar me odveo da se najedem...'
Ella Dvornik na Instagramu je objavila fotografije na kojima uživa u kebabu, a otkrila je da ga godinama nije jela. Kako je napisala, tu je informaciju prenijela i svom 'Meštru', tajanstvenom muškarcu kojeg već neko vrijeme spominje i pokazuje na društvenim mrežama, ali čiji identitet još uvijek nije otkrila.
- U današnjoj epizodi Ellinog života: 'Ella jede kebab.' Ella je obznanila Meštru da nije godinama jela kebab. Meštar to nije htio ni čuti - te ju je odveo da se najede. S obzirom da ste uživali gledajući Ellu kako žvače - po vama - poput petogodišnjeg djeteta. Oplemenjeni ste i danas fotografijama kako žvače prehrambene proizvode. Eto. Sve vam je omogućila. Ne znamo što ćete danas s ovom informacijom… Ali nikad ne znate…. Možda vam baš zatreba. Sretna vam Srijeda! - napisala je Ella u objavi.
Sudeći prema fotografijama i šaljivom tekstu ispod objave, povratak turskom jelu prošao je odlično. Ella se našalila i na račun pratitelja koji su je gledali kako jede, poručivši im da sada imaju fotografije 'kako žvače prehrambene proizvode'.
Podsjetimo, Ella i inače s pratiteljima dijeli raznolik, pa tako i kulinarski sadržaj na Instagramu, a u zadnje vrijeme sve češće objavljuje i misterioznog 'Meštra' te se čini da ljubav cvijeta!
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