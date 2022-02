Doselila sam se u London i Charles me odveo na neki ful bitan sastanak s nekim Rusima. Ulazimo u neki prefensi hotel, ono lusteri od kristala, tepih od andela, sve miriše na ljiljane, svaki stol ima Chanel, perverzija teška i sjedamo za neki separe od baršuna. Dolazi sommelier i uzima narudžbu, započela je Ella Dvornik (31) svoju priču na Facebooku, na koju ju je podsjetila Netflixova serija, ''Inventing Anna''.

- Svi naručuju neka rose, bijela vina, ja se odlučim za crno (bilo mi je bed pitat za pivo) i konobar pita hoćemo li nešto uz vino, neki sok ili vodu, i svi naruče neka gazirana pića i ja kao naručim Colu. Dolazi konobar svima otvara boce, svi nešto njuškaju, vrte čaše, mršte se, znate kak to ide… i natoči meni konobar vino. Ja ništa nisam ponjuškala ni promućkala nego ko prava seljačina s Malešnice ulijem Colu zero u čašu, konobar lagano vrisne u sebi, ali sam ga čula. Okrenem se prema svima. Svi me gledaju ko da su duha vidjeli, a ja onako prestrašenim glasom kažem kroz šapat “what? It's bambus.” - objasnila im je influencerica.

- Da skratim priču, nakon tog moj alkemijskog eksperimenta svi su za stolom pili bambus nakon tog do rano ujutro. I Charles je dobio posao od Rusa. Sommeliera više vidjeli nismo (vjerovano je išao zvati psihijatra zbog tog što sam napravila) Eto. Pouka dana. Budi seljačina dostojanstveno - zaključila je Ella.



Influncerica je supruga Charlesa upoznala u Londonu, a trenutno s obitelji žive u Istri.

Nedavno je britanska pjevačica, Paloma Faith (40), poznatija po hitu 'Only Love Can Hurt Like This', ostala oduševljena TikTok videom Elle pa ga je podijelila i 'duetala'.

- Znam točno kako se osjećaš, grozno je - izjavila je Faith gledajući Ellinu objavu o tome koliko joj se život promijenio otkad ima obitelj pa je zapjevala stihove 'only love can hurt like this'.