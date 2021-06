Ella Dvornik (30) u najnovijoj Instagram priči otkrila je da je razlog udaje za supruga Charlesa njegov istančan smisao za humor i - modu, odnosno njezin stil.

- Ovo je jedan od razloga zbog kojih sam se udala - od svega on odabere 'Pride' japanke - napisala je Ella na fotografiji novog para šarenih japanki.

Podsjetimo, Ella obožava šarenilo.

- Moj ormar: 'Koje boje želiš danas?'; Ja: 'Da!' - napisala je nedavno na Instagramu uz fotografiju na kojoj je njezina ljubav prema bojama jasno vidi.

Inače, Ella i Charles Pearce vjenčali su se 2019. godine.

- Prije 5 godina kad smo se tek upoznali, Charles me htio odvesti u Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. Ali sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine otkad smo zaručeni pokušavali smo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako, jako teško! Pa smo napravili ono što nabolje radimo, napravili smo to, kako bi Frank rekao, 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te (sad si službena) - napisala je Ella tad uz fotografiju na Instagramu.