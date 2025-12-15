Obavijesti

Show

Komentari 0
PRESLATKO

Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić
20
Foto: Instagram

Iako je do Božića ostalo još deset dana, Ella Dvornik na Instagramu je otkrila neobičan poklon kojeg je dobila od tajanstvenog Meštra s kojim se već neko vrijeme viđa

Ella Dvornik pohvalila se na svom Instagram profilu božićnim poklonom kojeg je dobila od svog Meštra, odnosno od muškarca s kojim se viđa već mjesecima, ali kojeg vješto skriva od znatiželjnih očiju javnosti. 

Meštar se već i prije iskazao kada je kupovina poklona u pitanju, a sada je Ellu oduševio poklonivši joj za Božić dva čudnovata plišanca. Riječ je o plišanim igračkama Fuggleri koje su u posljednjih nekoliko godina stekle kultni status među djecom, ali i odraslim kolekcionarima.

Njihovo ime dolazi od izraza Funny Ugly Monster, odnosno smiješna ružna čudovišta, što je u skladu s njihovim izgledom. Može ih se pronaći u više boja i s različitim izrazima lica, a Maštar se odlučio za jednog šarenog te jednog plavog.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Ella se oduševila ovim neobičnim poklonom, a Fugglere je smjestila na krevet.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Podsjetimo, Meštar je Elli ranije poklonio i majicu s natpisom 'Untalented' te posebnu penkalu koju je jako dugo željela, kao preuranjeni rođendanski poklon u kolovozu, iako joj je rođendan tek u prosincu.

Na jedno pitanje pratitelja o Meštrovom identitetu, Ella je napisala kako mu ne odgovara eksponiranje.

- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je tada na komentar Ella.

IZNENAĐENJE Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'
Ella Dvornik od 'Meštra' dobila najbolji poklon: 'Počele su mi se ruke tresti i plakala sam'

  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'
TKO ĆE POBIJEDITI?

Poznati svi finalisti 12. sezone popularnog 'Supertalenta'

Četvero kandidata u nedjelju je izborilo finale u Areni Zagreb
Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup
NAJAVIO KRAJ GLAZBENE KARIJERE?

Alen Vitasović: Sinoć u Poreču je bio moj posljednji nastup

Pjevač je Facebook objavom potaknuo nagađanja o kraju karijere. Obožavatelji i kolege odmah su reagirali porukama podrške i molbama da ne odustaje
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov odustane na kraju od razvoda s Teodorom

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025