Iako je do Božića ostalo još deset dana, Ella Dvornik na Instagramu je otkrila neobičan poklon kojeg je dobila od tajanstvenog Meštra s kojim se već neko vrijeme viđa
Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić
Ella Dvornik pohvalila se na svom Instagram profilu božićnim poklonom kojeg je dobila od svog Meštra, odnosno od muškarca s kojim se viđa već mjesecima, ali kojeg vješto skriva od znatiželjnih očiju javnosti.
Meštar se već i prije iskazao kada je kupovina poklona u pitanju, a sada je Ellu oduševio poklonivši joj za Božić dva čudnovata plišanca. Riječ je o plišanim igračkama Fuggleri koje su u posljednjih nekoliko godina stekle kultni status među djecom, ali i odraslim kolekcionarima.
Njihovo ime dolazi od izraza Funny Ugly Monster, odnosno smiješna ružna čudovišta, što je u skladu s njihovim izgledom. Može ih se pronaći u više boja i s različitim izrazima lica, a Maštar se odlučio za jednog šarenog te jednog plavog.
Ella se oduševila ovim neobičnim poklonom, a Fugglere je smjestila na krevet.
Podsjetimo, Meštar je Elli ranije poklonio i majicu s natpisom 'Untalented' te posebnu penkalu koju je jako dugo željela, kao preuranjeni rođendanski poklon u kolovozu, iako joj je rođendan tek u prosincu.
Na jedno pitanje pratitelja o Meštrovom identitetu, Ella je napisala kako mu ne odgovara eksponiranje.
- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je tada na komentar Ella.
