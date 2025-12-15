Ella Dvornik pokazala što je od svog Meštra dobila za Božić

Ella Dvornik pohvalila se na svom Instagram profilu božićnim poklonom kojeg je dobila od svog Meštra, odnosno od muškarca s kojim se viđa već mjesecima, ali kojeg vješto skriva od znatiželjnih očiju javnosti.

Meštar se već i prije iskazao kada je kupovina poklona u pitanju, a sada je Ellu oduševio poklonivši joj za Božić dva čudnovata plišanca. Riječ je o plišanim igračkama Fuggleri koje su u posljednjih nekoliko godina stekle kultni status među djecom, ali i odraslim kolekcionarima.

Njihovo ime dolazi od izraza Funny Ugly Monster, odnosno smiješna ružna čudovišta, što je u skladu s njihovim izgledom. Može ih se pronaći u više boja i s različitim izrazima lica, a Maštar se odlučio za jednog šarenog te jednog plavog.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Ella se oduševila ovim neobičnim poklonom, a Fugglere je smjestila na krevet.

Foto: Instagram/Ella Dvornik

Podsjetimo, Meštar je Elli ranije poklonio i majicu s natpisom 'Untalented' te posebnu penkalu koju je jako dugo željela, kao preuranjeni rođendanski poklon u kolovozu, iako joj je rođendan tek u prosincu.

Na jedno pitanje pratitelja o Meštrovom identitetu, Ella je napisala kako mu ne odgovara eksponiranje.

- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je tada na komentar Ella.