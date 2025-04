Ella Dvornik pričala o bivšima: 'Grozan odnos, zlostavljanje... I meni se dogodilo. Trpjela sam'

Jedna od domaćih najpopularnijih influencerica Ella Dvornik objavila je video u kojem je ispričala kako se u prošlosti nosila s ljubavnim odnosima te je dala i neke savjete za to. Priznala je kako sada vidi da je kao tinejdžerica bila drugačija te da je imala potrebu ugađati ljudima.

- U srednjoj školi sam imala dečka s kojim sam bila dosta dugo, godinu i pol, možda dvije, ne znam. Bilo nam je stvarno super, sve je bilo dobro, ali on se samo prestao javljati jedan dan. Nije bilo niti poruke niti ničega. Ne znam je li se to ikome dogodilo, to je grozno. Ja mislim da nisam goru duševnu bol u tom periodu osjetila osim toga. To je trajalo dva tjedna, doslovno sam 'pukla'. To me toliko istraumatiziralo - rekla je Ella za svoju tadašnju vezu, a otkrila je na kraju i da je razlog prekida ipak bila druga cura.

Ispričala je i kako je u mladosti bilo lako manipulirati njome jer nije gledala mane kod ljudi. Rekla je i da je imala poremećaj u prehrani te da je tražila nekoga samo da ne bude sama.

- Valjda sam bila očajna. Najbolje je kad ne tražiš pa ti se dogodi, ali ja sam stvarno tražila, stvarno sam trebala nekog. Samo sam htjela da me netko voli - ispričala je.

ARHIVA - Zagreb: Ella Dvornik | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osvrnula se i na svoju drugu vezu.

- Upoznala sam tog dečka u nekom klubu, tamo je radio. Bio je simpatičan i karizmatičan, malo je drugačije izgledao. Krenuli smo se viđat, a pazite ovaj prvi red flag, koja sam ja budaletina - rekla je tada Ella koja je u nastavku ispričala da se taj dečko u tom periodu viđao s još jednom djevojkom. Jednom prilikom izašli su van te joj je tada prišla djevojka koju je taj dečko ostavio zbog Elle. Ispričala je i da joj je rekla da su bili zajedno u trenu kada je Ella bila kod njega.

- Ja sam njemu to rekla, a on je, naravno, govorio da je luđakinja, a svi znamo da nije. Taj odnos je bio grozan. Psihičko, fizičko i seksualno maltretiranje. Gaslightanje, manipulacije... Sve što možete staviti ispred zlostavljanje, meni se dogodilo. I događalo se dugo, a ja sam to trpjela jer nisam znala da postoji bolje. Zavoliš čovjeka jer ima dana kada je bio dobar i onda živiš za te dobre dane - ispričala je Ella.

Poslije te veze počela je imati tikove, a spomenula je i da joj je idući dečko nakon toga bio kvalitetan te da su imali dobar odnos. Rekla je da su nažalost prekinuli jer se on odselio u Švedsku.

Nakon toga uslijedilo je razdoblje izlazaka, a tada je upoznala i svog bivšeg supruga, Charlesa Pearcea. O njihovom odnosu nije htjela pričati te je rekla kako je sve to još 'friško'.

Foto: Instagram / PROMO

- Kad smo se razdvojili viđala sam se s nekim ljudima, htjela sam vidjeti kako bi mene percipirali muškarci s ovim životom koji sad vodim. Počela sam primjećivati neke osobine kod muškaraca koje nisam vidjela kada sam imala 20 godina. Oni su svi nešto htjeli od mene. Rekla sam si da si želim dat vremena da upoznam nekog - ispričala je.

Isto tako, osvrnula se i na današnje muškarce koji žele biti s mlađim djevojkama.

- Muškarac koji je sam s 38 i traži djevojku od 20 godina ima neke nesigurnosti. Žene koje imaju 34 emocionalno su inteligentne. Prođu pogledom kroz tebe i znaju te, a to ne odgovara osobi koja glumi. Djevojke od 20 godina traže sigurnost i njih je lako oblikovati - zaključila je Ella.