Asim Ugljen: Zbog skijanja sam ostao bez slezene. Sad vodim lifestyle emisiju o skijanju...

Glumca Asima Ugljena subotom gledamo na RTL-u u novoj lifestyle emisija 'Snow show', i to u ulozi voditelja. Gledatelje vodi kroz najatraktivnije skijaške destinacije u regiji i Europi, otkrivajući skijališta idealna za iskusne skijaše, početnike, ali i obitelji s djecom. Riječ je o formatu koji skijanje promatra puno šire od samog sporta, kao način putovanja i doživljavanja destinacije.

- Snow show je drugačija emisija o skijanju, jer nije samo za skijaše - otkrio nam je glumac.

Upravo zbog te širine pristupa pitali smo ga - kome je emisija zapravo namijenjena.

- Svima. Prvenstveno skijašima, ali htjeli smo da bude gledljiv i neskijašima. Mi smo doma svi skijali, osim mame, pa kad bi je jadnu odvukli s nama na skijanja, ona bi umirala od dosade dok smo mi jurcali po stazama. Radeći ovu emisiju razmišljali smo i o takvim članovima skijaških obitelji, koji ne skijaju, tako da smo naglasak stavili na neke stvari koje se inače ne obrađuju u ski emisijama, gdje nešto jesti, gdje popiti, gdje se okupati, gdje otići u saunu, gdje se sanjkati, šetati i ino. Možda ne skijate, ali uvijek možete posjetiti vinski podrum u Hospiz Almu, ili otići na Advent na vrhu planine u Katschbergu. To su stvari koje druge ski emisije ne prikazuju, logično, ali mi smo odlučili prikazati i taj dio ponude. Idealan gledatelj je onaj koji nas odgleda u komadu bez da umre od dosade ili da me proklinje sa kauča - objasnio je.

Tijekom snimanja ekipa je prošla niz različitih destinacija, a svaka je imala neku svoju posebnost. Emisija ima dvanaest epizoda i jednako toliko snježnih destinacija je Asim Ugljen prošao kako bi gledateljima predočio što sve na lokacijama mogu vidjeti. Zanimalo nas je je li neka od njih na njega ostavila posebno snažan dojam.

- Ima ih podosta, ali ako moram izabrati samo jedan, rekao bih da je to dolazak na Advent u Katschbergu, koji je nevjerojatno specifičan. Ne bih volio previše otkriti, nego da ljudi to vide u emisiji i iznenade se, ali moram priznati da mi je cijela ideja takvog Adventa kojeg smo tamo doživjeli i snimili nešto što ću pamtiti cijelog života. A bogme, i slavni vinski podrum u Hospiz Almu me ostavio bez teksta. Nisam ni znao da postoje takvi vinski podrumi - priča Ugljen.

No, osim atraktivnih lokacija, Ugljenu je posebno važno i kako se one prenose gledateljima. Kaže da mu je bitno da emisija, uz zabavu, nosi i emociju.

- Bitno mi je jer suhoparno sipanje informacija je nešto što ni sam ne volim gledati, a još manje izgovarati. Volim pokušati prenijeti iskrenu emociju o onome što vidim i doživim na tim snimanjima. Kad kažem da je nešto ukusno, onda iskreno to i mislim. Želim da ljudi čuju iskren doživljaj, bez fige u džepu, kakav god on bio. Mišljenja sam da je autentičnost nevjerojatno bitna, i da je to način za prenijeti iskrenu emociju publici - rekao je glumac.

Ideja takvog pristupa nije došla slučajno, već se razvijala kroz razgovore unutar same ekipe. Zanimalo nas je i kako je uopće došlo do stvaranja Snow Showa.

Foto: Privatni album

- Ideja je krenula od jednog sportskog novinara, unutar ekipe ljudi koji se znamo sa raznoraznih televizijskih poslova, raspravljalo se o tome kako bismo voljeli snimati neku vrstu lifestyle skijaške emisije koja pristupa formatu na malo drugačiji način, te je tako nastao Snow Show. Mene su priupitali da li bi mi bilo zanimljivo biti voditelj, ideja formata koju su mi prezentirali me poprilično zaintrigirala, jer sam i sam skijaš, a oduvijek sam se htio okušati u voditeljskoj ulozi, te eto ga, završih u Snow Showu - priča.

Za Ugljena je to značilo i izlazak iz njegove uobičajene glumačke 'zone komfora'. Uloga voditelja donijela mu je potpuno novo iskustvo.

- To mi je bilo nešto potpuno novo, što mi je zanimljivo, jer volim isprobati nove stvari, i prvi put nisam neka uloga, nego sam ja-ja. Znate, kao glumcu, uvijek je lako sakriti se iza uloge. Ovdje toga nema, ili ti jesi, ili nisi. Još uvijek ne znam koliko sam uspio u tome, ali zasad mi se čini da nisam baš upropastio emisiju, što je za mene već veliki uspjeh. Okušao sam se u nečem novom i nisam zeznuo nikoga. Bar zasad - rekao je glumac.

Foto: Instagram/kerolaychaves

No iza ležerne atmosfere na ekranu krije se poprilično zahtjevan produkcijski tempo. Snimanja su, kako kaže, daleko od laganih.

- Snimanja su krvav posao koji traje 12 sati dnevno, i nerijetko se nađete trčeći uokolo, dok jedete u hodu, jer nemate vremena niti sjesti i jesti kao čovjek. Jer, za snimanje, nikad dovoljno vremena, znate. Uvijek bi se moglo snimiti još nešto, dodati još nešto, pa nekad zaglavite u 16, 17, 18 sati snimanja. I nakon nekog vremena, umor se nakuplja, jer je kumulativan, pa bih rekao da je tempo najzeznutija stvar unutar svakog snimanja. Nikad dovoljno vremena za kadrove i nikad dovoljno sna. Ali, sva snimanja su takva, još nisam naišao na lako snimanje - govori.

Unatoč tome, Ugljen ističe da u cijelom procesu ima veliku kreativnu slobodu. Zanimalo nas je i koliko je njegov osobni stil zapravo prisutan u emisiji.

- Na ovome sam zahvalan, jer je filtriranje minimalno, i vrlo rijetko me se cenzurira, te imam ogromnu količinu slobode u kreiranju, na čemu sam neizmjerno zahvalan produkciji, jer su mi dali slobodu, a to mi je u svakom poslu najbitnije. Ali takav je i ostatak ekipe, dosta smo autorski tim gdje poštujemo jedni druge, tako da većina toga bude vrlo autentično, bez skriptiranja. Štoviše, često smislimo hrpetinu gluposti koje ne uđu u final, ali se barem zabavimo i nasmijemo dok to radimo. Trudimo se biti što iskreniji i autentičniji, van klasičnog formata - priča Ugljen.

S obzirom na to da je emisija posvećena skijanju, zanimalo nas je i kakav je on sam skijaš. Njegova priča sa skijama ima i dramatičnu pozadinu.

- Počeo sam skijati još kao malo dijete, skijao sam godinama, a onda sam sa 17 godina imao tešku nesreću na skijanju i ostao bez slezene, te sam tu prestao skijati. I slučajno sam se, nakon 17 godina vratio na skije, jer mi je bilo dosadno doma, Sljeme se otvorilo, uzeo sam stare skije i pance i otišao gore. Te nakon 2 minute proklinjao sam sebe što se ranije nisam vratio skijanju. Zaboravio sam koliko sam to volio. I od tog dana, kad god mogu, uvijek odem na Sljeme na skijanje, jedne sezone sam bio od prvog do zadnjeg dana na Sljemenu svaki dan. Doslovno. A kakav sam skijaš? Moram priznati, sve bolji i bolji. No, rekao bih da sam neki srednje sposoban skijaš. Dovoljno da mogu spustiti staze na snimanjima - kaže.

Iako je Snow Show trenutačno fokusiran na zimu i snijeg, ekipa već razmišlja i o novim smjerovima. Osim toga, najavio je da razmišljaju o novom projektu koji bi mogao interesirati zaljubljenike u rijeke, kajakaške avanture i putovanja izvan utabanih staza.

- Već razmišljamo o ljetnom Snow Showu, gdje bi umjesto skija i skijališta, kajacima obilazili rijeke u regiji i upoznati ljude s njima - najavio je glumac.