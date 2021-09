Ella Dvornik (30) je kroz TikTok trend progovorila o bivšim 'ljubavima' i otkrila zašto je zahvalna na suprugu Charlesu Pearceu (43)

- Ova pjesma ne traje dovoljno dugo izredam sve tragedije - napisala je uz video na kojem pjevuši uz 'Thank you, next' pjevačice Ariane Grande (28).

POGLEDAJTE VIDEO:

U videu je spomenula tri bivša dečka, Tomislava, Matiju i Denu, pa je navela za svakog razlog zašto veza nije funkcionirala.

- Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali je on htio biti s curom koja ga ne želi - započela je ispovijest.

- Matija me otpisao jer se priključio Opus Dei sekti, a ja sam sotona. Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu - rekla je Ella.

Na kraju vidno zadovoljna, izrazila je zahvalnost na svom Charlesu:

- I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari čekaju - napisala je, izgovarajući u tom trenutku stih 'jer on je anđeo'.

Pratitelje je oduševila videom i iskrenošću, pa su ju podržali u komentarima.

- 'Divno je što si iz svega izašla jača i pronašla osobu koja te je vrijedna', 'Bravo Ella što si pronašla svog princa na bijelom konju', 'Obožavam vas skupa' - pisali su joj.

Ella i Charles upoznali su se prije gotovo osam godina, kad je Ella imala samo 22. Kako kaže, na početku su se svi smijali njihovoj vezi, a danas su velika sretna obitelj s dvije kćerkice.