Ella Dvornik snimala je novi zahvat i pokazala rezultat: 'To je nešto što sam dugo htjela'

Ne znam koliko dugo ću ga nositi, to me sada 'puklo' malo. Jako mi se vidi asimetrija koju imam na nosu i to ću morati ići popuniti filerom, čisto da ne izgleda kao da ide u krivo jer ne ide, samo je tako, rekla je Ella Dvornik (31), koja se odlučila baciti u glazbene vode.

Zato će, istaknula je, na sebi napraviti još neke korekcije. Probušila je 'bridge' i ima novi piercing na nosu, 'između' obrva. Zahvat je snimila i pokazala u sklopu projekta 'Adventella', u kojem dijeli poklone pratiteljima.

- Rekli su mi ljudi da im je nešto čudno na meni i nisu znali šta, kao da ga od uvijek imam - pričala je u videu Ella.

Nedavno je bila na drugom tretmanu laserskog skidanja tetovaže i predstavila rezultate s više od 500 tisuća pratitelja. Rekla je da je proces poprilično bolna, ali da je u 90 sekundi dosta tetovaže 'otišlo', što se vidi nekoliko tjedana kasnije.

- Cijena ovisi o tome što radite. Nema nikakvih krvarenja ni krasta. Ne boli nakon. Možda može svrbjeti, ali ja se ne sjećam ako me svrbjelo ili ne. Možete tražiti i lokalnu anesteziju, ali iskreno ne isplati vam se za tako kratki termin - dodala je. Kako je ispričala, tetovažu je odlučila ukloniti jer joj se više ne sviđa.

- Pa ružna je kao smrt. Nema drugog razloga - napisala je influencerica.

