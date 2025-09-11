Ella Dvornik stavila se kušnju: 'Živim sedam dana s 30 eura'

Nakon duže pauze, influencerica i poduzetnica Ella Dvornik vratila se na 'YouTube' i odmah privukla pažnju obožavatelja neobičnim izazovom. U svom novom videu odlučila je provjeriti može li preživjeti sedam dana s budžetom od samo 30 eura. Usto, Ella je pokazala i koliko je obroka uspjela napraviti od kupljenih namirnica, uključujući piletinu s rižom, rajčicom i graškom.

- Kompletno sam u survival modu, nema buseva, nema tramvaja, nema taksija - rekla je na početku, prije nego što je s ruksakom krenula u nabavku, dodavši da ne želi dodatno trošiti na plastične vrećice, koje uz to i zagađuju okoliš.

Foto: YouTube

'Kraljica kuhinje nadmašila si samu sebe bravo...', 'Nadam se da ćeš uspjet. Bravo', 'Svaka Čast...Ja samo što uđem u DM ode mi 30€ iz džepa, 'Ella ,želim ti da uspiješ samo tako', pisali su joj pratitelji.

Inače u videu je prikazana kupovina namirnica i podijeljena cijena svega što je uzela. Kruh je platila 74 centi, deset jaja 2,39 eura, pileća prsa 3,57 eura, krumpir 80 centi, cvjetaču 99 centi, luk 39 centi, a rižu 1,59 eura. U košarici su se našli i kakao (2,69 eura), griz (99 centi), tjestenina (1,69 eura), rajčica (1,23 eura), češnjak (36 centi), grašak (1,01 euro) i mrkva (20 centi). Račun joj je na kraju iznosio 22,26 eura. Istaknula je da u izračun nije uključila osnovne začine poput soli, papra, ulja i octa jer ih većina ima kod kuće.

Foto: YouTube

Nedavno je Ella na Instagramu odgovarala na pitanja pratitelja i otvoreno govorila o obiteljskim odnosima nakon razvoda. Na pitanje žive li kćeri s njom, iskreno je odgovorila.

- Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu - priznala je influencerica.

Foto: Instagram

Jedna obožavateljica upitala ju je i zašto nije odlučila živjeti bliže kćerima, no Ella je sve pojasnila.

- Ovo je najveći apsurd ikad, al čisto, eto, da podijelim da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim mužem i kćerkama. Dakle sedam dana živimo svi skupa svaki drugi tjedan, happy family. Mislim, mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu to nije drago, al tako su stavili, što ćemo. - komenitrala je.

Također, osvrnula se i na pitanje je li lakše nakon razvoda.

- Bude ti lakše kad ti sebi olakšaš. Razvod je samo riječ, samo komad papira, nevidljiva granica koju si postaviš i misliš ako nestane, da će ti bit lakše. I kad nestane, skužiš da nije ništa drugačije osim što je država malo bogatija zbog tvoje nesreće. Cijelo vrijeme si možeš olakšati ako samo kao konj staviš pregradu na oči i gledaš ravno. Žao mi je što to prolazite svi koji mi pišete. Najbolja borba je ona koju odlučite ne voditi. - priznala je influencerica.

Foto: Instagram