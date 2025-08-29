Ella Dvornik odblokirala u Fini račun tvrtke nakon naše objave: Otkrila je i koliko je dugovala...

Dan nakon naše objave da je tvrtka Alterella, u kojoj je influencerica Ella Dvornik direktorica u blokadi, Ella je riješila taj problem. U Fini je promptno podmirila dugovanje zbog kojega se našla u blokadi i o svemu izvijestila fanove.

- Bila sam blokirana jednom i nije bilo tako strašno. Mi u Hrvatskoj uvik imamo familiju... - napisala je jedna pratiteljica, a Ella joj uzvratila otkrivši za koji iznos se našla u problemu: "Ja bila blokirana za 300 eura brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će puk preživjeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...". Podijelila je i poruku koju je pisala svome Meštru, misterioznome muškarcu iz svojih postova, kojim već dulje pobuđuje maštu fanova, iako do sada nije objavila u kakvom je odnosu s njim, ali jasno daje do znanja da je joj je ta osoba konstantno prisutna u životu te je podržava. Tako mu je u svojem šaljivom stilu poslala poruku: "Baš sam razmišljala, bitno da me ti nisi blokirao...j...Finu".

U blokadi joj je i obrt Cruella, koji ima od 2018., no nije poznat razlog niti ga je spominjala u objavama.

Ellina tvrtka je do prekjučer bila samo jedna od oko 13.000 u Hrvatskoj koje su se ovoga ljeta našle u blokadi. A po pitanju građana statistika je neumoljiva, jer gotovo 197.000 građana ima blokirane račune zbog ukupnog duga većeg od četiri milijarde eura. No influencerica je pokazala da se i blokade u Fini rješavaju efektivno i brzo kad imate potreban iznos za podmirenje duga i time dala nadu ostalim građanima da neće trebati čekati satima u redovima na šalterima za rješenje ovakvih problema.

Ella je u travnju 2023. godine osnovala tvrtku Alterella, registriranu za djelatnost promidžbe, reklame i propagande. U prvoj godini poslovanja ostvarila je promet od 64.000 eura i neto dobit od 12.400 eura, a zaposlena je bila jedna osoba s plaćom od 398 eura. Godinu kasnije prihodi su narasli na gotovo 100 tisuća eura, a neto dobit na 14.700 eura, dok je zaposlenici plaća povećana na 833 eura. Direktorica Alterelle je Ella, dok se kao osnivač vodi Sead Ajaz. Do prošle godine Ella je s bivšim suprugom imala i tvrtku Manijak, koja je izbrisana u listopadu 2024. godine. Iako je godinama poslovala pozitivno s neto dobiti većom od 50 tisuća eura, u godini njihova razvoda završila je u dugu od gotovo 26.000 eura.

Provjerili smo s Finom kako dolazi do blokada računa tvrtki te koji je postupak da se isti odblokira. Odgovor donosimo u cijelosti:

"Kad Fina na teret tvrtke zaprimi ovrhu, odnosno osnovu za plaćanje, nakon provjere njene ispravnosti i podobnosti, banci u kojoj tvrtka ima račun daje nalog za provedbu ovrhe - odnosno zapljenu ili naplatu određenog iznosa, uz podatke o primatelju sredstava.

Ako se ovrha provodi temeljem zadužnice, sudske presude ili druge sudske odluke, Fina banci nalaže da na računu tvrtke rezervira potrebna sredstva. Ta sredstva se ne prenose odmah ovrhovoditelju, već ostaju rezervirana 60 dana od dana kad je Fina zaprimila ovrhu. U tom razdoblju tvrtka može, ako za to ima osnove, na sudu ishoditi odgodu ili obustavu ovrhe. Ako Fina u tom roku ne primi takvu odluku suda, sredstva se nakon isteka 60 dana prenose ovrhovoditelju. U slučaju da su ovrhom zatražene zatezne kamate, Fina će teretiti tvrtku i za njih, u trenutku prijenosa sredstava.

Fina temeljem Jedinstvenog registra računa raspolaže točnom informacijom u kojim bankama tvrtka ima otvorene račune. Ako u prvoj banci nema dovoljno sredstava za naplatu ovrhe, Fina daje nalog sljedećoj banci da naplati preostali nenaplaćeni iznos, i tako redom po svim bankama u kojima ovršenik ima otvorene račune dok se dug u cijelosti ne podmiri. U slučaju da se ni tada ovrha ne može naplatiti u cijelosti, Fina daje banci nalog za blokadu računa tvrtke. Tada tvrtka ne može poslovati po računu dok se dug ne naplati u cijelosti. Svaki priljev na račun banka prijavljuje Fini, koja potom izdaje nalog za naplatu. Kad se ovrha u Fini naplati u cijelosti, Fina daje nalog za deblokadu računa.

Ovrhu najčešće pokreće ovrhovoditelj (vjerovnik) koji raspolaže zadužnicom, rješenjem o ovrsi, presudom ili drugom ovršnom ispravom. No, prema Zakonu o osiguranju radničkih tražbina, ako tvrtka ne isplati plaće ili naknade plaće u zakonskom roku, dužna je sama sebe blokirati za iznos tih neplaćenih obveza.

Važno je napomenuti da Stečajni zakon propisuje da, ako Fina provede ovrhu, a na računima tvrtke nema dovoljno sredstava da bi se ovrha naplatila u cijelosti, Fina automatizmom tereti tvrtku za iznos od 660 eura predujma za namirenje troškova stečajnog postupka. Taj iznos je određen kao predujam troškova koji bi mogli proizaći ako bi se nad tvrtkom zbog nenaplaćenog duga stekli uvjeti za stečaj.

No ako tvrtka osigura sredstva da se ovrha naplati, iznos od 660 eura (odnosno dio koji je od toga zaplijenjen kod banke) se vraća tvrtki i ona može dalje redovno poslovati. U slučaju kada je tvrtka blokirana, a predujam je prethodno u cijelosti ili djelomično zaplijenjen za iznos koji je dovoljan za naplatu preostalog duga, Fina će banci dati nalog da iz predujma naplati iznos duga te će se i na taj način tvrtka deblokirati. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka u slučaju blokade ima prednost u naplati nad svim drugim prethodno evidentiranim ovrhama, osim u slučaju ovrhe na temelju obračuna poslodavca o neisplaćenoj plaći ili naknadi.

Kad se računi deblokiraju, Fina automatski obavještava sve banke u kojima tvrtka ima račune nakon čega tvrtka može nesmetano poslovati.

Ako su računi tvrtke blokirani zbog nenaplaćenih ovrha neprekidno 120 dana, Fina je obvezna nadležnom trgovačkom sudu poslati prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (ako tvrtka ima zaposlenih), odnosno zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka (ako nema zaposlenih). O daljnjem pokretanju i provedbi stečajnog postupka odlučuje isključivo sud."